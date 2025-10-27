Verksamhetsutvecklare - digitalisering och IKT
2025-10-27
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Nu söker vi en Verksamhetsutvecklarare som har en stark drivkraft att utveckla och effektivisera utbildningsverksamheten med digitala verktyg och arbetssätt. Här får du en varierad och utvecklande roll där du får möjligheten att kombinera strategiskt tänkande med konkreta insatser som verkligen gör skillnad. Om du brinner för digitalisering och att skapa resultat som märks i hela organisationen - då är detta rollen för dig.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Som verksamhetsutvecklare inom digitalisering och IKT driver du utvecklingsinsatser som stärker verksamheternas digitala förmåga och bidrar till ökad kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Du arbetar nära både verksamheterna och förvaltningen för att hitta lösningar som gör skillnad.
Några av de viktigaste uppgifterna i rollen är att:
* Samordna systemfloran utifrån förvaltningens, verksamheternas behov och ett övergripande förvaltningsperspektiv med syfte att uppnå samordningsvinster som exempelvis ekonomiska och säkerställan av vetenskaplighet
* Planera, genomföra och samordna utbildningar för att höja den digitala kompetensen inom organisationen
* Utvärdera resultat och effekter av genomförda digitaliseringsinsatser (ex. utbildningar och införande av digitala plattformar)
* Ansvara för utveckling av stöd för att säkerställa digitala läromedels vetenskaplighet
* Utveckla och uppdatera huvudmannens styrande dokument inom avdelningens ansvarsområde gällande digital utveckling
* Hantera GDPR och dataskydd kopplat till förvaltningens digitala system, inklusive registerförteckningar, PUB-avtal, dataskyddsnätverk, årlig granskning samt risk- och konsekvensanalyserKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* En akademisk examen, pedagogisk examen alternativ annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som bedöms vara likvärdig
* Goda kunskaper inom digitalisering och IKT både generellt och inom utbildningsområdet
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Som person arbetar du systematiskt med god struktur, planering och ett inkluderande förhållningssätt. Vi ser att du är mål- och resultatorienterad samt har ett analytiskt och strategiskt perspektiv. Du är lyhörd för verksamheternas behov och du ser det som en självklarhet att lösningen tas fram tillsammans med mottagaren av den och ofta i nära samarbete med dina kollegor.
Det är viktigt att du är trygg i din muntliga kommunikation och har en förmåga att producera dokumentation och annat material på den nivå uppgiften kräver och du uttrycker dig på ett pedagogiskt sätt så att mottagaren förstår. Du har en naturlig fallenhet för att se samband, lösa problem och driva utveckling framåt och du sätter upp och håller tidsramar. Det är meriterande om du har erfarenhet av att tidigare ha arbetet med dataskydd.
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
