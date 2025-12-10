Verksamhetsutvecklare - Digitalisering
Vänersborgs Kommun / Datajobb / Vänersborg Visa alla datajobb i Vänersborg
2025-12-10
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs Kommun i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Verksamhetsutvecklare med inriktning på digitalisering
Vi söker två verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering som kan driva förändringsarbete och utveckla våra processer för att möta framtidens krav.
Rollen innebär att du arbetar nära både ledning och medarbetare för att identifiera behov, föreslå lösningar och säkerställa att digitala verktyg används effektivt. Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom digitalisering arbetar du med att analysera och utveckla verksamhetens processer med fokus på digitalisering. Du identifierar och implementerar digitala lösningar som effektiviserar arbetssätt och leder förändringsprojekt kopplade till den digitala transformationen. Rollen innebär att säkerställa att digitala initiativ är väl förankrade i verksamhetens mål och strategi. Du utbildar och stöttar medarbetare i användningen av nya system och arbetssätt samt följer upp och utvärderar effekterna av våra digitala satsningar. Du kommer arbeta tillsammans i ett team för att tillsammans med verksamheterna i kommunen utveckla processer och arbetssätt för att möta framtidenKvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap, IT, ekonomi eller liknande.
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitaliseringsprojekt.
- God förståelse för förändringsledning och processutveckling.
- Kunskap om moderna digitala verktyg och plattformar (t.ex. Microsoft 365, AI-lösningar, automatisering).
- Förmåga att omsätta verksamhetens behov till konkreta digitala lösningar.
- Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt.Dina personliga egenskaper
- Strategiskt tänkande med förmåga att se helheten.
- Drivande och initiativrik, med förmåga att omsätta idéer till handling.
- Pedagogisk och lyhörd - du kan engagera och inspirera andra i förändringsarbete.
- Flexibel och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en nyckelroll i vår digitala transformation där du får möjlighet att påverka och utveckla framtidens arbetssätt. Hos oss arbetar du i en dynamisk miljö tillsammans med engagerade kollegor som värdesätter samarbete och innovation. Vi satsar på kompetensutveckling och ger dig goda möjligheter att växa och utvecklas i rollen.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, IT-avdelningen, Digitala utvecklingsenheten Kontakt
Fredrik Carlsson 0521723000 Jobbnummer
9637489