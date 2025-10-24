Verksamhetsutvecklare - Anläggningsprojekt
2025-10-24
Har du erfarenhet av verksamhetsutveckling och vill bidra i en tid då Svenska kraftnät gör historiskt stora investeringar för att elektrifiera Sverige? Hos oss får du en central roll där du både utvecklar och förvaltar arbetssätt som stärker anläggningsprojekten och skapar långsiktigt värde.
På division Nät blir du en del av en spännande resa där vi bygger ut och underhåller transmissionsnätet i takt med samhällets ökade behov. Fram till 2030 behöver vi bygga 50 mil ledningar och driftsätta 20 stationer varje år. Ansök idag och ta chansen att vara med och lysa upp Sverige!Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare kommer du samordna, utveckla och förvalta arbetssätt och metoder som stärker Svenska kraftnäts anläggningsprojekt och skapar långsiktigt värde. Rollen spänner över både strategisk och operativ nivå - här får du möjlighet att arbeta brett, växla perspektiv och göra skillnad på flera plan i organisationen.
Som länken mellan linjeorganisationens ansvar för utveckling och projektverksamhetens konkreta behov fångar du upp erfarenheter, omsätter lärdomar och bidrar till ständiga förbättringar. I nuläget pågår utveckling av en ny projektstyrmodell anpassad efter vår verksamhet. I din roll kommer du att vara delaktig i utvecklingen och den framtida förvaltningen av styrmodellen.
Du kommer även ansvara för styrdokument, instruktioner och manualer kopplade till projektverksamheten samt genomföra utbildningar relaterade till detta. En del av uppdraget är också att kvalitetssäkra övriga utbildningar för projektledare där du ser till att innehållet håller hög kvalitet och är nära kopplat till de krav och behov som anläggningsprojekten ställer.
Här får du använda både din flexibilitet och samarbetsförmåga för att göra konkret skillnad i en verksamhet där investeringstakten ökar kraftigt och där vi driver flera hundra anläggningsprojekt samtidigt.
Om dig
Vi söker dig som har mycket god förståelse för projektverksamhet och förmåga att se beroenden och behov ur ett helhetsperspektiv där olika kompetenser behöver samarbeta och förstå varandras roller och ansvar. Du trivs i en miljö med hög förändringstakt och ser möjligheter i den starka tillväxt som Svenska kraftnät befinner sig i. Rollen kräver att du är flexibel, kan växla mellan strategiska och operativa frågor och samtidigt hålla fokus på det gemensamma målet.
För att lyckas behöver du vara samarbetsorienterad och ha lätt för att skapa förtroende i dialog med kollegor. Du är lyhörd och rådgivande i ditt arbetssätt, med förmåga att förstå vad projektverksamheten behöver och omsätta det i praktiska lösningar.
Vi tror att du stimuleras av att hitta nya arbetssätt och driva utveckling, samtidigt som du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser komplexiteten i projektverksamheten som en spännande utmaning snarare än ett hinder.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ett relevant område eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Övriga skallkrav:
• Erfarenhet från en verksamhetsutvecklarroll
• Erfarenhet från arbete i komplexa projekt
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på både svenska och engelska
Meriterande krav:
• Erfarenhet som projektledare.
• Kunskap och erfarenhet av anläggnings- eller infrastrukturprojekt.
• Erfarenhet av utveckling av projektstyrningsmodeller och -processer.
• Erfarenhet av att arbeta i ett projektkontor eller liknande organisation.
• Erfarenhet av myndighetsarbete.
• Erfarenhet från energi- och/eller infrastrukturbranschen
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg/Stockholm.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50% #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag är 2025-11-19. Vi har urvalsfrågor vid ansökan och tar därmed ej emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät.
För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kamilla Nilsson på 010-475 86 06. För frågor kring rekryteringsprocessen går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Carl Isaksson på carl.isaksson@svk.se
. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 84 77 och Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
