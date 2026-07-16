Verksamhetsstrateg till Vård och omsorg
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2026-07-16
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Svedala kommun växer och är inne i en mycket spännande och expansiv fas. För att möta framtidens behov stärker vi nu vår organisation inom vård och omsorg. Med en stärkt ledningsstruktur och nya strategiska funktioner skapar vi bättre förutsättningar för nära ledarskap, hög kvalitet och fortsatt utveckling. Det innebär att vi nu rekryterar flera nyckelpersoner samtidigt, bland annat verksamhetsstrateg. Här får du en möjlighet att vara med från start och tillsammans med nya kollegor forma framtidens vård och omsorg i Svedala.
Uppdrag
Som verksamhetsstrateg inom Vård och omsorg blir du en del av vår administrativa enhet, ett team med varierande uppgifter. Vår organisation präglas av sammanhållning, öppenhet och ett genuint engagemang för varandra. Vi värdesätter samarbete, delaktighet och en arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.
I rollen som verksamhetsstrateg kommer du att samverka med chefer, medarbetare och politiker. Du kommer bland annat att bidra med strategiskt stöd och utvecklings- och utredningsarbete.
Du kommer ansvara för nämndsekreteraruppdraget i socialnämnden. Som nämndsekreterare har du en central roll i vår demokratiska process. Du är navet i nämndens arbete och skapar förutsättningar för väl fungerande beslutsprocesser genom att samordna, kvalitetssäkra och utveckla nämndsadministrationen. Med din struktur, juridiska förståelse och servicekänsla bidrar du till att politiska beslut fattas på ett rättssäkert, effektivt och transparent sätt.
Uppdraget är främst riktat gentemot individ- och familjeomsorgen.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Kartlägga och utveckla processer och rutiner inom socialtjänsten.
Identifiera utvecklingsbehov och föreslå åtgärder.
Planera och stödja genomförande av förändringsarbete.
Arbeta med systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.
Bidra till att utveckla och stärka samverkan både internt och externt.
Utreda Lex Sarah.
Ta fram beslutsunderlag i form av exempelvis utredningar, utvärderingar och tjänsteskrivelser.
Nämndsekreterare för socialnämnden.
Närmsta kontaktperson till kommunens kommunikationsavdelning. Ansvarig för framtagning och revidering av verksamhetens broschyrer, artiklar mm.
Kompetens
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, offentlig förvaltning eller beteendevetenskap. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig sektor, gärna med inriktning mot socialtjänst, och är van att arbeta analytiskt och strukturerat med processer och uppföljning.
Vidare har du en god förmåga att kommunicera tydligt, både muntligt och skriftligt, och att skapa engagemang i förändringsarbete. För tjänsten krävs även erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt god kännedom om relevant lagstiftning.
Som person är du självständig och tar gärna egna initiativ. Du är samarbetsinriktad, duktig på att bygga relationer och har ett lösningsfokuserat och utvecklingsorienterat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Rekrytering
Intervjuer planeras att hållas 12/8, 13/8 och 21/8.
Vid frågor om tjänsten kontaktas:
v. 30-31 Joakim Thuresson, myndighetschef 040-6268175
v. 32-34 Stefan Gjuse, områdeschef 040-6268157Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, till exempel förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kronor i friskvårdsersättning, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension, pensionsvägledning. Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheterna eller hemifrån. https://www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/din-arbetsplats/anstallningsformaner/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Jobbnummer
10004578