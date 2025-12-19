Verksamhetsstrateg till säkerhetsavdelningen
2025-12-19
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en verksamhetsstrateg till säkerhetsavdelningen.
Säkerhetsarbetet är högt prioriterat och Riksdagsförvaltningen arbetar med att skydda riksdagen och säkerställa att den parlamentariska processen fungerar oavsett situation, det vill säga såväl i vardagen som vid incidenter, kriser och ytterst krigsfara och krig. Säkerhetsarbetet består av både operativt och strategiskt arbete, där utvecklingsarbete är en stor del. Arbetet bedrivs tillsammans med övriga avdelningar inom Riksdagsförvaltningen och i samverkan med partikanslier och andra myndigheter. Säkerhetsavdelningen har fyra enheter och drygt 90 anställda. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsstrateg utgör du ett kvalificerat ledningsstöd till avdelningschefen. Du bistår säkerhetsavdelningens ledning och medarbetare i arbetet med att utveckla verksamheten både strategiskt och operativt, genom att t.ex. identifiera förbättringsområden, initiera och driva utvecklingsinsatser samt medverka i att effektivisera och kvalitetssäkra arbetssätt och rutiner.
Som verksamhetsstrateg är du en del av säkerhetsavdelningens ledningsgrupp och kan vara avdelningens representant i t.ex. styrgrupper och arbetsgrupper. Du kan också vara kontaktperson för specifika frågor.
I detta arbete ingår bland annat att
• ge stöd i arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning
• förbereda ledningsgruppsmöten och ansvara för avdelningsaktiviteter
• skriva rapporter och ta fram beslutsunderlag
• planera och leda arbetsmöten och workshoppar
• självständigt och i samarbete med andra driva utvecklingsarbete
• hålla samman remissvar och beredningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• akademisk examen eller en annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av arbete med verksamhetsplanering och uppföljning
• erfarenhet av strategi- och metodarbete
• erfarenhet av projekt- och utvecklingsarbete, gärna inom säkerhets- och beredskapsområdet
• erfarenhet av att representera en verksamhet både internt och externt
• god kunskap om offentlig förvaltning
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att
• ge stöd till ledning och ledningsgrupp
• arbeta med säkerhetsskydd och beredskap
• arbeta med fastighetsprojekt
• ta fram styrdokument.
Riksdagsförvaltningen lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi förutsätter att du är engagerad och strukturerad och har en väl utvecklad helhetssyn. För denna tjänst är det viktigt att du har god förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra bidra till Riksdagsförvaltningens uppdrag på ett effektivt sätt. I och med att avdelningen till stor del ansvarar för samordning krävs det att du är duktig på att samarbeta med andra. Du behöver därför vara lyhörd och stödjande i ditt arbete.
Tjänsten ställer höga krav på ditt säkerhets- och sekretessmedvetande och är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Tjänsten innebär också att du kommer att bli krigsplacerad inom Riksdagsförvaltningen. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 18 januari 2026.
Referensnummer: 763-2025/26Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Niklas Åström, avdelningschef, 08-786 63 99
Christine Hillergren, HR-specialist, 08-786 61 33
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning
