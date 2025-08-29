Verksamhetsstrateg till omsorgsgsförvaltningen
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning / Administratörsjobb / Avesta Visa alla administratörsjobb i Avesta
2025-08-29
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Omsorgsförvaltning i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 900 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Vi söker en nu samhällsengagerad och nytänkande verksamhetsstrateg som verkligen vill göra skillnad. Om du har ett skarpt analytiskt sinne och modet att tänka nytt, så kan det här vara en tjänst för dig.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som verksamhetsstrateg ansvarar du för att planera, leda och genomföra utredningar som initierats av tjänstepersons- och/eller politisk ledning. I samarbete med förvaltningens ledningsgrupp och andra delar av verksamheten genomför du utredningar som ligger till grund för att föreslår och stödja utvecklingsinsatser. I arbetsuppgifterna ingår att stödja verksamheterna i verksamhetsutveckling, processkartläggning och projektarbete.
I rollen ingår även att:
• Svara på medborgarförslag, remisser och motioner.
• Genom dina utredningar ge förslag på nya arbetssätt och metoder som främjar kvalitet och innovation.
• Ta fram, analysera och använda statistik som ett verktyg för dina utredningar.
• Delta i övergripande projekt kopplat till Omsorgsförvaltningens mål.
Du kommer också att driva och samordna arbetet med införande av digitalt kvalitéledningssystem samt kris- och beredskapsarbete.
Som verksamhetsstrateg är du en självklar del av ledningsgruppen och du samarbetar även med centrala stödfunktioner så som HR, kommunikation, kvalité och utveckling samt projektledare och enhetschefer inom Avesta kommun. Du representerar omsorgsförvaltningen i kommunövergripande forum. Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen, exempelvis inom samhällsvetenskap, juridik, socialt arbete, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten. Du har ett genuint samhällsintresse och drivs av att göra skillnad för invånarna, särskilt inom områdena socialtjänst, vård och omsorg och den kommunala hälso- och sjukvården.
Det är viktigt att du har god kunskap om utredningsmetodik och är trygg i processens alla steg. I den här rollen behöver du ha en mycket god analytisk förmåga och använda dig av statistik som verktyg för att förstå verksamheten, identifiera behov och formulera förbättringsförslag. Digitala lösningar är naturligt för dig och du har lätt för att lära dig nya program och system.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en god kommunikatör, både muntligt och skriftligt, och du kan presentera komplex information på ett tydligt och engagerande sätt. Du trivs när du får arbeta med förändring och ser möjligheter i nya idéer, metoder och arbetssätt. I den här rollen behöver du vara självgående och proaktivt driva arbetsprocesserna framåt. Din förmåga att planera och strukturera underlättar för dig själv men skapar också tydlighet för dina samarbetspartners. Då du kommer arbeta kommunövergripande i vissa frågor är det viktigt att du tar initiativ och bygger en stark samverkan med de parter som uppdraget berör. Ett lyhört förhållningssätt och en god samarbetsförmåga är viktigt för att lyckas i det här uppdraget.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från politiskt styrda organisationer,
• Kunskap om lagstiftning såsom kommunallagen, förvaltningslagen och socialtjänstlagen.
• Kunskap inom projektledning, processkartläggning,
• Intresse för digital utveckling och omvärldsbevakning är ett plus.
• God läsförståelse på engelska
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Det som är grundläggande för oss i Avesta kommun är att vi gör det tillsammans. Det är ett viktigt samarbete med medborgaren i fokus för att ge bästa möjliga service. Vi vet att vi gör skillnad och den stoltheten genomsyrar alla led, oavsett yrke känner vi en stark meningsfullhet i våra arbeten. Tillsammans är vi omtänksamma, hjälpsamma och vi visar respekt för dem vi möter.
Vi erbjuder dig en arbetsplats fylld av omtanke, trygghet och energi - för det är kraften i människan som gör det. Hos oss blir du en del i ett starkt kollegialt samarbete och stöd. Du får ett varierande och meningsfullt uppdrag, där du får träffa människor och göra skillnad i tillvaron för den du möter. Det finns ett tryggt ledarskap som uppmuntrar till feedback och ett kollegialt utbyte som leder till personlig utveckling. Vi har även tillgång ett stort utbud av interna utbildningar och externa utbildningar som ger dig förutsättningar att utöka din kompetens.
Vi har en hög delaktighet och här har du möjlighet att påverka din arbetsvardag. Vi siktar på att skapa den bästa kvalitén till våra medborgare och upplever att vi bidrar till samhällets utveckling. Även om det kan ibland vara utmanande att arbeta i en offentlig verksamhet, utvecklar det oss dagligen. Vi löser saker tillsammans, hos oss är du en i teamet.
Förutom en trygg arbetsplats har vi även förmåner som vi uppskattar, som bland annat;
• friskvårdstimme,
• friskvårdsbidrag
• 30 fria bad i våra badhus.
• flexibel arbetstid
• Möjlighet till distansarbete
• 80/80/100 för dig som börjar närma dig pensionsålder.
Vi ser att detta bidrar till en mer balanserad vardag och ett hälsosamt förhållande mellan arbetsliv och privatliv.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C257278/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262), https://avesta.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Kontakt
Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen
Anna-Karin Stillfors anna-karin.stillfors@avesta.se Jobbnummer
9482690