Verksamhetsstrateg
2025-08-19
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken.
Nu söker vi en verksamhetsstrateg till verksamhetsområde Vård och omsorg. I verksamhetsområdet ingår individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Uppdrag
Som verksamhetsstrateg inom Vård och omsorg blir du en del av vår administrativa enhet, ett team med varierande uppgifter. Vår organisation präglas av sammanhållning, öppenhet och ett genuint engagemang för varandra. Vi värdesätter samarbete, delaktighet och en arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas. I rollen som verksamhetsstrateg kommer du att samverka med chefer, medarbetare och politiker. Du kommer bland annat att bidra med strategiskt stöd, utvecklings- och utredningsarbete, men också nämndsekreterarskap för socialnämnden. Uppdraget är främst riktat gentemot individ- och familjeomsorgen.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
• Kartlägga och utveckla processer och rutiner inom socialtjänsten.
• Identifiera utvecklingsbehov och föreslå åtgärder.
• Planera och stödja genomförande av förändringsarbete.
• Arbeta med systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.
• Bidra till att utveckla och stärka samverkan både internt och externt.
• Utreda Lex Sarah.
• Ta fram beslutsunderlag i form av exempelvis utredningar, utvärderingar och tjänsteskrivelser.
• Nämndsekreterare för socialnämnden.
Kompetens
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, offentlig förvaltning eller beteendevetenskap. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig sektor, gärna med inriktning mot socialtjänst, och är van att arbeta analytiskt och strukturerat med processer och uppföljning. Vidare har du en god förmåga att kommunicera tydligt, både muntligt och skriftligt, och att skapa engagemang i förändringsarbete. För tjänsten krävs även erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt god kännedom om relevant lagstiftning.
Som person är du självständig och tar gärna egna initiativ. Du är samarbetsinriktad, duktig på att bygga relationer och har ett lösningsfokuserat och utvecklingsorienterat arbetssätt.
Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, till exempel förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kronor i friskvårdsersättning, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension, pensionsvägledning. Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheterna eller hemifrån. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
