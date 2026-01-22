Verksamhetsspecialist inom Behörighetsadministrationen i Uppsala
2026-01-22
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Verksamhetsområde Säkerhet har ansvaret för ledning, styrning, samordning och uppföljning av säkerhetsarbetet inom Försäkringskassan. Verksamhetsområdets ansvar inrymmer bland annat informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap, sektorsansvar, incidenthantering och behörighetsadministration. Säkerhetsarbetet utgår från Försäkringskassans ledningssystem för säkerhet, vilket verksamhetsområdet också ansvarar för att utveckla och förvalta.
Informationssäkerhet
Alla medarbetare inom verksamhetsområde Säkerhet har en primär inriktning inom något av våra ansvarsområden. Som verksamhetsspecialist ingår du i området behörigheter och tjänsten är i första hand inriktad på arbete inom informationssäkerhetsområdet.
Som verksamhetsspecialist arbetar du med att stödja verksamheten inom behörighetsområdet. Du leder, deltar och ansvarar för utvecklingsarbetet av processer, och dokumentation inom ämnesområdet. Du bevakar ämnesområdet och tar fram och analyserar statistik. Som verksamhetsspecialist ansvarar du för att inom ämnesområdet uppmärksamma och identifiera behov, besvara komplexa frågor och ge stöd genom råd, både internt och externt i såväl muntlig som skriftlig form. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna samt att vid behov fungera som lärare. I samråd med din närmsta chef ansvarar du för att göra nödvändiga prioriteringar i ditt arbete för att nå verksamhetens fastställda mål. I tjänsten ingår det att handlägga behörighetsärenden.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom relevant ämnesområde, eller likvärdig kompetens som inhämtats genom flerårig arbetslivserfarenhet av liknande arbete
• har erfarenhet av arbete i en helpdesk, exempelvis med IT-support
• har erfarenhet av arbete med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling
• har mycket goda IT-kunskaper
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• är trygg och förtroendegivande, även i belastade situationer
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har specialistkompetens eller motsvarande fördjupad sakkunskap inom behörighetsområdet, förvärvad genom aktuell erfarenhet från Försäkringskassan
• har erfarenhet av deltagande i projekt eller projektledning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-22Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Tjänsten kräver arbete på plats på kontoret i Uppsala.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontakt
Chef: Ulrika Bäcklund, 010-111 49 46 eller Thomas Stenlund, 010-113 70 55 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Dajana Rojas, dajana.rojas@forsakringskassan.se
Fackförbundet ST: Timmy Lindqvist, 010- 115 33 79. Saco-S: Karoline Mellgren, 010- 116 93 36. Seko: Johanna Grundström 010- 115 30 44.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 5 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9697932