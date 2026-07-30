Verksamhetsspecialist
Utbetalningsmyndigheten / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-30
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Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar från statliga myndigheter och kommuner. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss kommer ditt engagemang och din kompetens göra skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som verksamhetsspecialist inom dataanalys kommer du att hjälpa till med att utveckla, samordna och på annat sätt stödja avdelningens arbete med dataanalyser. Du kommer stötta avdelningsledningen med bland annat driva verksamhetsuppdrag och projekt med varierande tidshorisont och omfattning. Det innebär att du dels kommer att utreda, formulera och bereda olika typer av beslutsunderlag, presentationer och förbättringsförslag Du kommer också att leda arbetsmöten och workshops, bistå i avdelningens planering, samordna olika arbetsuppgifter samt driva och delta i process, metod, - och annan ständig verksamhetsutveckling. Rollen kräver ett mycket nära samarbete med kollegor men även med myndigheter och aktörer utanför myndigheten.
Rollen som verksamhetsspecialist inom dataanalys är placerad på avdelningen dataanalys, som har till uppdrag att utveckla och förvalta dataanalyser som identifierar enskilda felaktiga utbetalningar från välfärdsmyndigheter och andra aktörer. För att kunna göra dataanalyser har myndigheten ett omfattande datalager som successivt håller på att byggas ut. På avdelningen arbetar vi också inom myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.
Vi söker dig som har
• Akademisk examen som vi bedömer relevant för rollen
• Minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet av att driva och genomföra verksamhetsutveckling inom analys- och dataintensiv verksamhet
• Erfarenhet av att utforma olika typer av underlag och sammanställningar samt genomföra presentationer
• Erfarenhet av att driva och leda tvärfunktionella samarbeten
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du även har
• Arbetslivserfarenhet av att bearbeta data och genomföra dataanalyser
• Erfarenhet att planera och hålla i workshops
• Erfarenhet av att driva och samordna samarbeten med olika externa aktöerer
• Erfarenhet av ett agila arbetssätt, exempelvis enligt ramverken Scrum, Lean, Kanban eller Safe
• Erfarenhet från offentlig verksamhet.
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas och trivas i rollen som verksamhetsspecialist inom dataanalys behöver du vara mål- och resultatinriktad samt ha en väl utvecklad problemlösande analysförmåga. Du är initiativtagande, strukturerad och flexibel. Du har också god samarbetsförmåga och gott omdöme.
Den statliga värdegrunden sammanfattar och synliggör de viktigaste kraven som gäller för statsanställda, att arbeta i staten innebär att följa den. Vi ställer även höga krav på säkerhetsmedvetenhet.Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Myndigheten är placerad i Stockholm i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Läs mer om hur rekryteringsprocessen går till här. Arbetsprov kan bli aktuellt i urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om rollen kontakta avdelningschef Gabriella Bremberg på telefon 010-572 75 04 eller enhetschef Mark Sayar på 010-572 75 36. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78 och Michael Ohlsson (ST) 010-5727512. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071), https://ubm.se/jobba-hos-oss
Hammarbybacken 31 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Jobbnummer
10015625