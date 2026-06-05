Verksamhetsspecialist
Future People AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-05
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Vi på Future People söker en verksamhetsspecialist till en myndighet på Kungsholmen
Vill du arbeta i ett uppdrag där din kompetens bidrar till något som påverkar människors vardag – varje dag?
Vi på Future People söker nu en verksamhetsspecialist till en samhällsviktig myndighet inom trafiksektorn. Här får du möjlighet att vara med och skapa smidigare resor och en bättre vardag för invånarna i Stockholm.
Som konsult hos oss får du inte bara ett spännande uppdrag – du får också en arbetsgivare som bryr sig om din utveckling. Du blir anställd av Future People och arbetar ute hos vår kund, med fullt stöd från oss hela vägen.
Hos oss är du inte bara en konsult – du är en viktig del av vårt team.
Om uppdraget
Som Verksamhetsspecialist (SCADA) är din viktigaste arbetsuppgift att driva de behov som finns inom ditt produktområde. Behoven kan vara både stora och små och du ansvarar för att driva dem framåt, följa upp effekterna av genomförda förändringar samt identifiera och föreslå förbättringar.
Rollen ställer höga krav på samarbetsförmåga då du kommer att fungera som länken mellan verksamhet och IT. Du behöver kunna omsätta verksamhetsbehov till konkreta lösningar samtidigt som du aktivt bygger de kontaktnät som krävs för att lyckas i rollen.
Uppdraget genomförs i en hybrid arbetsmiljö med möjlighet att arbeta både på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm och på distans. Omfattning av distansarbete sker enligt verksamhetens behov och i dialog med beställaren.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget behöver samtliga krav nedan vara uppfyllda:
Minst 2 av de senaste 5 åren arbetet med verksamhetsnära uppdrags- eller projektledning inom IT relaterade förändringar. Både med vidmakthållande och vidareutveckling, dvs: Behovsfångst, kravställning, genomförande, leverans, acceptanstest och produktionssättning.
Minst 2 års erfarenhet av de senaste 5 åren arbetat med fastighetsrelaterade IT-system.
Dokumentationsvana och erfarenhet av att skapa rutiner och processer samt strukturera information, minst 2 års erfarenhet.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning med inriktning automationsingenjör, fastighetsautomation eller systemutveckling.
Erfarenhet av att arbeta med SCADA-system i minst 2 år.
Erfarenhet av fastighetsförvaltning i minst 2 år.
För denna tjänst kommer en säkerhetsprövning att genomföras innan anställning, i enlighet med gällande regelverk
🌟 Personliga egenskaper & arbetsmiljö
Vi har ett etablerat samarbete med myndigheten och flera konsulter på plats, vilket skapar en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Här finns goda möjligheter att utvecklas och växa.
Vi tror att du:
Är strukturerad och självgående
Har god samarbetsförmåga och är lyhörd
Är engagerad och levererar med hög kvalitet
Som konsult på Future People får du:
Ett kvalificerat uppdrag hos noggrant utvalda och attraktiva kunder
Trygghet genom hela uppdraget – vi finns med dig hela vägen, inte bara vid start
Professionellt stöd i att ta fram ett slagkraftigt CV som stärker din position på marknaden
Ett dedikerat konsultstöd med tät dialog, feedback och karriärcoachning
Fast grundlön – till skillnad från många i branschen erbjuder vi stabilitet och förutsägbarhet
Möjlighet att bygga ett starkt nätverk och ta nästa steg i din karriär
Konkurrenskraftiga villkor och en ersättning som speglar din kompetens
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år – vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen – du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% Start: September Sista dag att ansöka är 19/6
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859924-2039020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Future People Jobbnummer
9950463