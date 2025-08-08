Verksamhetsspecialist - Avfallssystem
2025-08-08
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
VA - Avfallsavdelningen har ca. 35 medarbetare fördelat på tre enheter.
Avfallsenheten består idag av 14 stycken medarbetare som jobbar med utveckling, administration och insamling av hushållsavfall i egen regi, slamhämtningen sker med entreprenör. Hulje återvinningscentral drivs i egen regi.
Kommunerna har fått ett utökat uppdrag som medför nya utmaningar och kräver utveckling av verksamheten och dess system. Vill du vara med och bidra med din kompetens i vår resa att digitalisera avfallshanteringen och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle?Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Avfallsenheten i Mjölby Kommun söker en nyfiken och lösningsorienterad person med teknisk förståelse och förmåga att se hur system och processer bäst stödjer verksamheten. Du trivs med att bygga struktur, utveckla arbetssätt och säkerställa att verksamhetskritiska system fungerar effektivt i praktiken.
Vi söker en nyckelperson i vår digitala utvecklingsresa, som kommer arbeta i nära samarbete med verksamheten för att säkerställa att vårt centrala verksamhetssystem, EDP Future och EDP Mobile, används effektivt, vidareutvecklas efter behov och stödjer både operativa rutiner och långsiktiga mål.
Du blir den som förstår både systemets tekniska möjligheter och organisationens praktiska verklighet och som kan omsätta strategi till konkret genomförande.
Dina arbetsuppgifter innebär:
Ansvara för konfiguration och anpassning av EDP Future och EDP Mobile inför införandet av FNI.
Internt systemstöd, support och utbildning av kollegor.
Samordning och tillgängliggörande av verksamhetsdata och statistik.
Förbättring och implementering av processer och rutiner kopplade till systemet.
Ansvara för dialog och kravställning gentemot systemleverantörer.
Delta i projekt och utvecklingsinitiativ.
Strukturera och lägga in nya abonnemangsformer, kärlmodeller och taxor.
Säkerställa att fakturering och statistikrapportering fungerar enligt nya modellen.
Testa och kvalitetssäkra systeminställningar och processflöden.
I din roll arbetar du nära planeringsledaren, samt i samverkan med enhetens administratörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomfört en eftergymnasial utbildning inom IT, gärna inom systemvetenskap, datavetenskap eller likvärdiga erfarenheter förvärvade på annat sätt.
En förståelse för IT-system och databaser. Mycket god datavana.
Erfarenhet av att förvalta system.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från EDP Future och EDP Mobile.
Kunskaper om API:er, integrationer och systemdrift.
Grundläggande SQL-kompetens.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att tillämpa specialiserad och detaljerad expertkunskap samt förmåga att förmedla denna till andra på ett pedagogiskt sätt.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
