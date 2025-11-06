Verksamhetssamordnare till Samhällsbyggnad
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Samhällsbyggnad / Administratörsjobb / Valdemarsvik Visa alla administratörsjobb i Valdemarsvik
2025-11-06
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Samhällsbyggnad i Valdemarsvik
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 600 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet.
Vårt verksamhetsområde Samhällsbyggnad ansvarar för flera centrala delar av kommunens verksamhet, såsom gata/fastighet, VA, renhållning, kost och lokalvård. Här arbetar vi både med daglig drift och långsiktig utveckling - alltid med målet att skapa ett hållbart och attraktivt Valdemarsvik.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en organisation som värdesätter delaktighet, engagemang och nytänkande. Vi arbetar nära varandra i en miljö med korta beslutsvägar och fokus på utveckling.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Du arbetar nära våra fyra enhetschefer och samhällsbyggnadschefen och är en viktig del av ledningsgruppen.
Som verksamhetssamordnare får du en nyckelroll där du kombinerar administrativt stöd med att driva förbättringar och utveckling.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Framtagande av tjänsteskrivelser, rapporter och utredningar
* Handläggning av ärenden inom verksamhetsområdet
* Att utgöra ett verksamhetsstöd till chefer och medarbetare
* Representation vid möten och samverkansforum
* Avtalshantering och viss myndighetsutövning
* Administrativ utveckling och kvalitetsarbete
* Diarieföring, fakturahantering och andra administrativa uppgifter
* Utlåtanden och svar på remisser
* Samordning vid implementering av nya arbetssätt, system och verktygKvalifikationer
Vi söker dig som är utvecklingsdriven, noggrann och målmedveten och som trivs i en roll där samarbete och samverkan är avgörande.
Vi ser att du har:
* Eftergymnasial utbildning inom området.
* Relevant erfarenhet inom området och gärna tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
* God förståelse för offentlig förvaltning och processbaserat arbetssätt, gärna kopplat till digital utveckling.
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
* Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med flera parallella uppgifter.
* Förmåga att bygga relationer, skapa förtroende och bidra till utveckling tillsammans med andra.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig en arbetsplats där idéer och engagemang uppmuntras och där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Hos oss får du kombinera ett administrativt och utvecklande arbete med att bidra konkret till samhällsutvecklingen i Valdemarsvik.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288365/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431) Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Samhällsbyggnad Kontakt
HR chef
Carina Magnusson carina.magnusson@valdemarsvik.se 0123-19159 Jobbnummer
9592357