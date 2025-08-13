Verksamhetssamordnare inom internationella relationer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetssamordnare vid avdelningen kommer du ansvara för olika stabsuppgifter primärt kopplade till verksamhetsplanering och ledningsstöd.
Du kommer även ha vissa uppgifter avseende intern beredskapsplanering och säkerhetsskydd. Dina uppgifter kan vidare omfatta stöd vid genomförande av interna och externa aktiviteter såsom möten och besök, framtagande av underlag, hantering och beredning av inkommande dokument.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- erfarenhet av arbete inom ledningsstöd och verksamhetsplanering inklusive årsredovisning.
- utbildning inom internationella relationer eller liknande.
- erfarenhet av att samordna underlag och aktiviteter i bred samverkan med andra aktörer.
- erfarenhet av ledningsnära kommunikationsarbete och underlagsframställning.
- mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.
- erfarenhet av arbete från myndighet inom svenskt försvar och säkerhet.
Det är meriterande om du har:
- kunskap om MSBs organisation och verksamhet
- erfarenhet av myndighetens administrativa stödsystem
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet kräver mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga samt flexibilitet och ödmjukhet inför arbetsuppgifterna. Arbetsbelastningen är tidvis hög och kräver stresstålighet, självständighet, förmåga att prioritera samt ett strukturerat arbetssätt.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Avdelningen för internationella relationer, forskning och innovation har ett myndighetsövergripande uppdrag att samordna, bistå med övergripande inriktning och stöd till GD/myndighetsledning samt till övriga avdelningar i EU-, Nato och internationella frågor, samt även att säkerställa kunskapsutveckling genom forskning och innovation.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Sara Myrdal. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Enligt överenskommelse
