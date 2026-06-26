Verksamhetssamordnare
Karlskrona kommun / Organisationsutvecklarjobb / Karlskrona Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlskrona
2026-06-26
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Avdelningen gemensam mottagning och insatser är en av fem avdelningar och utgörs av nio enheter. Avdelning ansvarar för den första kontakten med både medborgare och professionella som kan vara i behov av socialtjänstens insatser. Rådgivning, myndighetsutövning, insatser med och utan behovsprövningen är några av de huvudsakliga ansvarsområdena. Insatserna ges både enskilt och i grupp till barn och vuxna. Avdelning ansvarar även för budget- och skuldrådgivning samt att utreda dödsbo.
Avdelningen har sedan 2022 utvecklat verksamheten med hjälp av tjänstedesign i syfte tillvarata de kunskaper medborgare har och därigenom bli en mer öppen och tillgänglig socialtjänst med nya socialtjänstlagen som riktmärke. Utvecklingsarbetet har resulterat i nya arbetssätt och en ny kultur. Idag är förvaltningen efterfrågad i nationella sammanhang för att berätta om det utvecklingsarbete som pågår.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som verksamhetssamordnare kommer du att bidra till att förvaltningen fullgör sitt uppdrag inom ramen för gällande lagstiftning, styrdokument, strategier och ekonomiska ramar.
Du ska i samråd med enhetschef ge nära ärendehandledning och vardagligt stöd till medarbetare.
Inom ramen för handledarskapet förväntas du engagera och motivera medarbetare till förnyelse och utveckling samt verka för att verksamhetens mål uppnås.
Du uppmärksammar utvecklings- och utbildningsbehov inom förvaltningens processer och samarbetar nära med verksamhetsutvecklare i dessa frågor.
Verksamhetssamordnaren ansvarar för att utveckla och säkerställa intern samverkan så att den upplevs sömlös för den enskilde.
Du ska även verka för att utveckla och bibehålla extern samverkan. Rollen kräver att du är väl förtrogen med socialförvaltningens uppdrag och utbud samt har god kännedom om socialtjänstens uppdrag och andra samverkande förvaltningars och myndigheters ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Erfarenhet minst 3 år som socialsekreterare eller en annan likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Har jobbat aktivt med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av kvalitetsarbete, metodstöd och verksamhetsnära arbete
• Har jobbat aktivt med LVU och/eller LVM
• Erfarenhet av samordnade uppdrag, implementering av arbetssätt samt stöd till chefer och socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är lösningsorienterad, initiativtagande och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta, bygga relationer och trivs i team som arbetar mot gemensamma mål. Som person är du kommunikativ, lyhörd och delar gärna med dig av kunskap, samtidigt som du har förmåga att driva arbetet framåt och prioritera effektivt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2027-12-31 .
Urval sker löpande, tjänsten kan komma tillsättas innan slutdatum.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334501". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun Kontakt
Arbetsplatsombud
Anette Andersson anette.andersson3@karlskrona.se Jobbnummer
9981844