Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!Vill du vara med och utveckla vår verksamhet för barn, unga och vuxna med funktionshinder? Vi erbjudande ett stimulerande och självständigt arbete som verksamhetspedagog inom Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) där verkställer vi insatser utifrån lagarna LSS och SoL.Du kommer att vara verksam inom korttidsverksamhet och gruppbostäder/servicebostäder.2021-04-12Som verksamhetspedagog kommer du att ha det övergripande ansvaret för leda det pedagogiska utvecklingsarbetet i verksamheten tillsammans med resp. enhetschef och personal.I arbetet ingår att handleda, konsultera och stärka i metodarbete, bemötande och förhållningssätt. Du stöttar och vägleder personal kring dokumentation bl.a. vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan.Som verksamhetspedagog har du en samverkansfunktion gentemot interna och externa aktörer.Arbetet innebär att du driver processer självständigt i ett nära samarbete med medarbetare och enhetschef samt på uppdrag av resp. enhetschef.Arbetstiden är måndag-fredag dagtid.Vi söker dig som är utbildad socialpedagog, socionom, fritidspedagog, specialpedagog, speciallärare eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig. Du ska ha kompetens att jobba utifrån ett lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och god digital kompetens då vi arbetar med kognitiva hjälpmedel. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen psykisk, fysisk samt intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill att du har förmåga att ta till dig och implementera ny kunskap och forskning inom lagstiftningen LSS och SoL.Du ska ha en förmåga att leda och konsultera andra på ett pedagogiskt och strukturerat arbetssätt. Som person är du trygg, stabil och är ansvarstagande. Du är kreativ och tar egna initiativ, ser möjligheter och ha förmåga att se helheter. Du måste ha en problemlösande analysförmåga vilket innebär att arbeta bra med komplexa frågor och förmåga att analysera dessa.Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.