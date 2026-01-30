Verksamhetsområdeschef till Statens servicecenter
2026-01-30
Vill du vara med och leda en samhällsviktig verksamhet med medborgarnytta och effektivitet i fokus? Trivs du med att hantera de förutsättningar som följer av en föränderlig omvärld tillsammans med kompetenta och trygga medarbetare, chefer och kollegor i en verksamhet präglad av högt engagemang?
Som chef för verksamhetsområdet medborgarservice är du en central spelare för att säkra att verksamheten fortsatt levererar med hög nöjdhet bland besökare och uppdragsgivare. Du är också en viktig kugge i arbetet med att säkerställa myndighetens självklara roll som en förvaltningsgemensam resurs och du bidrar till en modern och attraktiv myndighet idag och i framtiden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för verksamhetsområde medborgarservice leder du det strategiska arbetet med att driva och utveckla den lokala statliga servicen till landets medborgare.
Med det personliga mötet som grund är servicekontorsverksamheten just nu inne i en utvecklingsfas där tillgänglighet, kostnadseffektivitet och flexibilitet ligger i fokus. En viktig del av ditt arbete är att fortsätta att driva denna utveckling där bland annat strategisk lokalförsörjning och digitala lösningar är viktiga pusselbitar. Du har utifrån din erfarenhet en god förmåga att på ett ändamålsenligt sätt balansera ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning utifrån dagens behov och i samklang med den utveckling som bedrivs.
Statens servicecenter är sedan några är tillbaka beredskapsmyndighet. Servicekontoren är utifrån det fysiska mötet ett viktigt gränssnitt i arbetet mot välfärdsbrott och bidrar utifrån detta i samverkande myndigheters kontrollverksamhet. Du har ett genuint intresse för dessa områden och ser det som naturligt att verksamhetsområdet bidrar både såväl internt som myndighetsövergripande utvecklingsarbete.
I ditt arbete förväntas du leda genom tillit och med tydlig och kontinuerlig involvering av chefer, medarbetare och arbetstagarorganisationer. Du har också en löpande samverkan med de myndigheter som deltar i servicesamverkan.
I arbetet som verksamhetsområdeschef har du breda kontaktytor både internt och externt. Du företräder verksamhetsområdet och myndigheten i strategiska forum utifrån lokal statlig service och den samhällsviktiga och unika roll myndigheten har.
I din roll som verksamhetsområdeschef rapporterar du till generaldirektören och ingår i dennes ledningsgrupp.
Du leder också en egen ledningsgrupp där regionchefer och avdelningschef för verksamhetsstöd ingår.
Tillsammans säkerställer ni att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och mot uppsatta mål.
Vi söker dig som har
• Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
• Minst åtta års erfarenhet som strategisk chef inom statlig verksamhet
• Minst fem års erfarenhet av att leda andra chefer inom statlig verksamhet under de senaste åtta åren
• Erfarenhet av att ha ingått i en ledningsgrupp på högsta organisationsnivå hos en myndighet
• Gedigen erfarenhet av att leda och utveckla en större och komplex organisation.
• Erfarenhet av arbeta och navigera i en politisk styrd verksamhet
• Erfarenhet av mediakontakter
• Svenskt medborgarskap
• Erfarenhet av att leda säkerhetskänslig verksamhet i en beredskapsmyndighet
Vidare ska du ha följande förmågor:
• Du är en trygg ledare med förmåga och vilja att engagera, involvera och inspirera chefer och medarbetare. Du leder med mod, tillit och tydlighet samt inspirerar genom att ge ansvar, befogenheter, förtroende och stöd.
• Du har en god förmåga och vilja att prioritera utifrån alla myndighetens uppgifter samtidigt som du tar ansvar för det egna verksamhetsområdet.
• Du har god förmåga att identifiera, analysera och driva utvecklingsfrågor inom verksamhetsområdet.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift såväl på svenska som engelska.
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning.
Anställningen är placerad i Gävle eller Östersund alternativt Stockholm.
Det finns möjlighet att arbeta på distans upp till 49 % av arbetstiden.
Denna anställning kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 22 februari, 2026.
Vi planerar att påbörja intervjuer under vecka 11.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Statens servicecenter
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.
Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv.
Läs gärna mer om oss här.
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare.
Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.
