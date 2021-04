Verksamhetsnära Systemförvaltare inom förvaltning och utveckling - Transportstyrelsen - Datajobb i Örebro

Transportstyrelsen / Datajobb / Örebro2021-04-14Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Om jobbetVill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa? Just nu har vi på Transportstyrelsen flera spännande förändringsarbeten på gång. Två exempel på detta är ett förstärkt utifrån- och-in-perspektiv genom kunddrivet arbetssätt och en pågående implementering av en ny modell för vår projekt- och förvaltningsstyrning. Denna baseras på ökad agilitet och ett nära samarbete mellan verksamhet och IT. Vad vi kan erbjuda dig är ett flexibelt, självständigt och omväxlande arbete där du har stor frihet att forma din arbetsdag och utveckla din kompetens!På Fordonsinformationsavdelningen och vår enhet för utveckling och förvaltning ansvarar vi för de IT-stöd som möjliggör:registerhållning av fordonintag av fordonsskatt, trängselskatt, infrastrukturavgifter och felparkeringsavgifterutskick till allmänhet och företagintag av andra avgifter inom vägtrafikområdet såsom körkorts-, tillsyns- och skyltavgifter.I rollen som verksamhetsnära systemförvaltare hos oss arbetar du i en prestigelös atmosfär där vi tillsammans vill skapa resultat som vi är stolta över. Du är länken mellan beställande verksamhet och IT-avdelningen och du stödjer vår verksamhet i frågor kopplade till systemförvaltning och systemutveckling. Du har intresse för, och förståelse kring, vår verksamhets behov och en förmåga att tillsammans med ditt team realisera våra behov genom IT-stöd. Du har god systemkännedom och ett högt säkerhetsmedvetande.Hos oss är du viktigGillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar.Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen.Du kommer attgenom teamsamarbete jobba med systemförvaltning och utveckling av systemstödutbilda och ge användarstöd inom ditt ansvarsområdeansvara för dokumentation av rutiner och arbetssättvid behov delta i samverkansgrupper internt och externtdelta i analysarbetet av hur föreslagna förändringar av IT-stödet påverkar interna och externa användare.Du måste haakademisk utbildning inom systemvetenskap eller annan kunskap som vi bedömer som likvärdigerfarenhet av förvaltning och utveckling av stora och komplexa systemen god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenskaDet är meriterande om du också harerfarenhet av att arbeta agiltförståelse för- och erfarenhet av SCRUMerfarenhet av kravställning vid ny- och vidareutveckling av IT-systemVi vill att duär nytänkande, förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuseradär drivande och har en helhetssynär strukturerad och analytisk i ditt arbetssättär lyhörd och har en god kommunikativ förmågahar öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Intresserad?Anställningen är tillsvidare och vår verksamhet är belägen i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.Du är välkommen att kontakta Sektionschef Andreas Wedén, 010 - 495 60 17, andreas.weden@transportstyrelsen.se . Saco, Astrid Edlund och ST, Jannike Jansson nås via vår växel 0771-503 503.Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.AnsökAnsök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2021-2733. Vi behöver din ansökan senast den 9 maj 2021. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem.Välkommen att bli vår nya kollega!Kort om TransportstyrelsenAntal anställda:Ca 1 870.Verksamhetsområden:Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.Verksamhetsorter:Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.Huvudkontoret ligger i Norrköping.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-14MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09Transportstyrelsen5692354