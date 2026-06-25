Verksamhetsnära enhetschef - Kommunal primärvård
Borgholms kommun, Hemtjänsten + Hemsjukvård / Sjukvårdschefsjobb / Borgholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borgholm
2026-06-25
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Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna – och nu söker vi dig som vill göra verklig skillnad.
Socialförvaltningen står inför en spännande och viktig utvecklingsresa. Med en växande äldre befolkning och nya krav genom den nya socialtjänstlagen och omställningen till Nära vård, behöver vi tänka nytt – och vi vill ha dig med på resan!
Den kommunala primärvården i Borgholm är en nyckelspelare i denna omställning. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och skapa framtidens vård tillsammans med engagerade kollegor. Vi har ett välfungerande samarbete med Borgholms hälsocentral och ambulansverksamheten, där vi arbetar nära varandra även på ledningsnivå.
Hos oss drivs vi av en gemensam vision: personcentrerad vård med kvalitet, engagemang och utveckling i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom den kommunala Primärvården har du ett delat ledarskap tillsammans med nuvarande Rehabchef. Tillsammans leder ni den kommunala primärvården framåt, med fokus på kvalitet, utveckling och medarbetarnas bästa.
Du bidrar till ett närvarande, coachande och utvecklingsinriktat ledarskap där du:
Stöttar i det dagliga ledarskapet och verksamhetsstyrningen
Bidrar till att skapa delaktighet, engagemang och arbetsglädje i teamet
Driver och deltar i utvecklings- och förbättringsarbete
Arbetar nära tvärprofessionella team
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
Implementera arbetssätt, struktur och rutiner
Medverka i att formulera, förankra och följa upp mål
Skapa samsyn och god samverkan i organisationen
Bidra till struktur, kvalitet och en ekonomi i balans
Vi erbjuder dig mer än bara ett jobb hos oss får du en möjlighet att både växa och göra skillnad. Du blir en del av en verksamhet med ett starkt fokus på gott bemötande och individens behov, där kvalitet i varje möte står i centrum. Vi satsar på din utveckling genom kontinuerlig kompetensutveckling och arbetar strukturerat med förbättringar utifrån tydliga mål. Samtidigt präglas vår arbetsplats av en lärande kultur där vi utvecklas tillsammans och ständigt strävar efter att bli bättre.
Du blir även en del av ett stort och stöttande chefsnätverk där vi träffas regelbundet för att dela erfarenheter, utbyta kunskap och ge varandra stöd i ledarskapet. Som chef hos oss får du också möjlighet att utvecklas genom ledarskapsutbildningar såsom UL, UGL med flera. Utöver detta erbjuder vi förmåner som friskvårdsbidrag på 3500 kronor, trivselpeng samt möjlighet till förmånscykel.Kvalifikationer
Dina styrkor är
• Du har goda erfarenheter genom tidigare chefs- eller ledaruppdrag - Du är legitimerad sjuksköterska
• Du vill arbeta både operativt och utvecklande
• Du har god kommunikativ förmåga och stimuleras av samverkan och teamarbete på alla nivåer
Inför intervjun kommer du att få genomföra en personlighetstest (SDI), eftersom vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vill du vara med och utveckla framtidens vård tillsammans med oss?
Varmt välkommen med din ansökan vi intervjuar löpande!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse, under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Arbetstid: Schema.
Om Borgholms kommun
Vi är den lilla kommunen som vill mycket! Här har vi närhet till varandra beslutsfattare, medarbetare och våra medborgare samt företagare. Välkomnande, Utvecklande, Tillsammans är värdeorden för Borgholms kommun som arbetsgivare och för våra drygt 1000 anställda.
Borgholms kommun utgör norra delen av Öland. Här finns närhet till hav och natur, ett rikt kultur- och nöjesliv och inte minst, all den samhällsservice du behöver. Vi har mycket god kvalitet i vård, omsorg och skola samt gott om fritidsaktiviteter, för alla åldrar. Det lugnare vinterhalvåret står i kontrast till den fartfyllda sommaren. Det är lätt att få uppleva paradiset i vardagen på Öland!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795)
Box 52 (visa karta
)
387 21 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholms kommun, Hemtjänsten + Hemsjukvård Kontakt
Vårdförbundet
Maria Steen Maria.Steen2@borgholm.se 0485-88 000 Jobbnummer
9979441