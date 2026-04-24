Verksamhetsnära ekonom
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Universitetets verksamhet växer, därför söker vi nu en ekonom som vill vara en del av vårt team inom Ekonomienheten Campus US.
Som en av regionens största arbetsgivare erbjuder vi ett intressant jobb i en spännande miljö där du har goda möjligheter att vidareutveckla dig själv som person och din kompetens. Som medarbetare vid Linköpings universitet får du vara med och bidra till framtidens forskning och utbildning.
Om jobbet
Som ekonom vid EKUS ingår du tillsammans med controller, övriga ekonomer och samordnare/administratör i institutionens ekonomifunktion. Funktionen ansvarar för stöd i ekonomiska frågor på såväl institutions- som avdelningsnivå. En viktig och prioriterad uppgift är verksamhetsuppföljning genom kvalificerade prognoser och analyser.
Arbetet omfattar:
att aktivt stödja avdelningschefer i deras roll som budgetansvariga
ett nära samarbete med forskare vid ansökningar och redovisningar av externa projekt
att upprätta budget och prognoser
att upprätta bokslut och analyser
löpande redovisning, administration och ekonomisk rapportering
EKUS hanterar ett stort antal forskningsprojekt, med såväl nationella som internationella finansiärer vilket gör att du som ekonom har en viktig roll i att bistå i samband med ansökningar samt ansvara för att projekten följs upp och redovisas enligt gällande regler och anvisningar. Du deltar aktivt i gruppens utvecklingsarbete i syfte att förbättra rutiner och processer samt ingår i universitetets nätverk förekonomer.
Om dig
Vi söker dig som har intresse för redovisning och som har ambitioner att ge god service. Som person är du kvalitetsmedveten, strukturerad och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp med andra. Rollen kräver även att du kan planera ditt arbete i dialog med teamet och att du kan sätta upp och hålla tidsramar. Du trivs du med att skapa och upprätthålla goda relationer och du samarbetar bra med andra. Uppdraget ställer krav på din förmåga att ta in helheten i ekonomiprocesserna samt att vara lyhörd och anpassa insatser, stöd och rådgivning till en mångfacetterad målgrupp. Din goda kommunikativa förmåga är en tillgång i detta.
Vi vill att du har:
Minst 3-årig akademisk examen med företrädesvis företagsekonomisk eller annan inriktning som är relevant för den aktuella rollen
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Goda kunskaper och vana att arbeta i Excel
Det är meriterande om du har:
Viss aktuell erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Erfarenhet av arbete med ekonomisystem, rapportverktyg eller Excel på en mer avancerad nivå
Erfarenhet av ekonomiarbete i offentlig sektor
Din arbetsplats
Du ingår i EKUS (Ekonomienheten Campus US) som är en enhet inom Planerings- och ekonomiavdelningen. Vid EKUS arbetar 20-talet personer i rollerna ekonom, controller och ekonomiadministratör. Tillsammans ger vi ekonomi- och inköpsstöd till tre av LiU:s institutioner, med en sammanlagd omsättning på ca 1,1 mdr och knappt 1000 medarbetare. Vi ser teamarbete som en viktig förutsättning för professionell och verksamhetsnära samverkan med institutionernas verksamheter. Vi jobbar också för att utveckla arbetssätten för att möta ökande krav på resurseffektivitet och kvalitet. Som medarbetare vid EKUS ingår du i en grupp som trivs väldigt bra tillsammans och där det finns stort utrymme för att ta egna initiativ till utveckling av arbetssätt och plats att växa och lära sig nytt. Läs mer om vår verksamhet https://liu.se/organisation/liu/uf/pea
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Individuell lönesättning.
Våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsersättning och goda semester- och pensionsvillkor. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-04-24Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 17 maj. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Rikard Karlsson rikard.karlsson@liu.se
9874767