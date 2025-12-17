Verksamhetsledare till Systemenheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)
FMTIS har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av Försvarsmaktens tekniska ledningsstödsystem. Systemen stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Vårt ansvar omfattar hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till applikationer, servrar och datorer. Arbetet sker på strategisk, operativ och taktisk nivå.
Om verksamheten
FMTIS har fem enheter som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet. Enheterna arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem samt med installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system.
Systemenheten ansvarar för förvaltning av teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningsstödsystem, teknisk och infrastrukturell design samt arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen. Systemenheten består av en enhetsledning, stab och tre avdelningar omfattandes totalt ca 220 medarbetare fördelade på ca 19 orter i Sverige. Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Som en av Systemenhetens verksamhetsledare har du en viktig roll. Du svarar för beredning, planering, samordning och uppföljning av inkomna uppgifter. Arbetsuppgifterna kommer att vara av varierande karaktär inom Systemenhetens område där du kommer att få stödja med de uppgifter som enheten genomför. I rollen ingår Systemenhetens krigsförbandsarbete vilket genomförs tillsammans med övriga ingående funktioner i enhetens stab och avdelningar. Staben består idag av 13 personer placerade på olika orter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• utgöra ett direkt stöd till enhetens Stabschef
• svarar för beredning, planering, samordning och uppföljning av bland annat Systemenhetens utveckling inom krigsförbandsuppgifter
• delta i Systemenhetens samt FMTIS krigsförbandsarbete.
• beredd leda eller delta i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper och projekt
• beredd ansvara för ordergivningar och motsvarande möten på enhetsnivå
• beredd lämna stöd till förbandsstaben
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
KRAV
Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsledning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Akademisk utbildning som civilekonom/civilingenjör eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och vill utvecklas i din roll. Du har en utvecklad social förmåga och drivs av att skapa förutsättningar för verksamheten att nå ställda mål. Du är ansvarsfull, engagerad och utvecklingsorienterad med ett sinne för ordning och god planering och har lätt för att prioritera. Du har lätt för att växla mellan ett övergripande och operativt perspektiv. Du har hög ansvarskänsla och god samordningsförmåga med sinne för struktur.
Som person är du stabil och har en god pedagogisk förmåga. Du är målmedveten och har lätt för att kommunicera och ta dig an nya arbetsuppgifter. Du föredrar målstyrning och involverar dina kollegor för att skapa delaktighet. Du drivs av att utveckla dig själv, dina kollegor och verksamheten. Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet från Försvarsmakten
• Erfarenhet av förvaltning av tekniska system
• Erfarenhet av affärssystemet SAP.
• Erfarenhet med arbete med krigsförbandsarbete
• Erfarenhet med arbete i stab
• Behörigheter/kompetenser inom olika system inom Försvarsmakten t ex vapensystem
• Erfarenhet från arbete som första linjens chef med personalansvar inom Försvarsmakten Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som civilt anställd och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Enköping
Tjänsten medför resor både över dagen men också längre perioder.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Stabschef Joakim Gustafsson Blix.
Information om rekryteringsprocessen
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta
HR-generalist Ann-Christine Eriksson, 08-788 75 00 (växel).
Fackliga företrädare:
SACO Agnetha Landqvist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln, 08-788 75 00 (växel)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
