Verksamhetsledare till Platsorganisation Åhus
Maxkompetens Sverige AB / Chefsjobb / Kristianstad Visa alla chefsjobb i Kristianstad
2025-10-14
Vill du vara den drivande kraften som samlar företag, föreningar och invånare för att utveckla Åhus? Här finns drivna företagare, ett starkt lokalt engagemang och en genuin vilja att utvecklas tillsammans. Nu söker vi dig som vill ta över stafettpinnen som verksamhetsledare för Platsorganisation Åhus - en roll där du verkligen får göra skillnad.
Som verksamhetsledare blir du en central kraft i arbetet med att stärka Åhus som en attraktiv plats att leva, verka och besöka. Du leder det dagliga arbetet med att samordna initiativ, marknadsföra Åhus och skapa förutsättningar för både näringsliv, föreningsliv och besöksnäringen.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Som verksamhetsledare har du ett brett uppdrag i nära dialog med föreningens styrelse bestående av aktörer från det lokala näringslivet. Din vardag är varierad och du växlar mellan olika uppgifter; projekt, strategiska och operativa frågor men alltid i linje med föreningens långsiktiga verksamhetsplan. Din roll innebär att:
• Genom verksamhetsplan, eget arbete och omvärldsanalyser driva den långsiktiga inriktningen för föreningen.
• Initiera, koordinera och leda projekt/event/aktiviteter som stärker destinationen samt företagandet.
• Bygga och vårda relationer mellan företag, föreningar och Kristianstads kommun. Genom ditt engagemang i olika nätverk skapar du samarbeten och mötesplatser som driver utvecklingen i Åhus framåt
• Marknadsarbete för att profilera Åhus året runt. Producera innehåll till webb, nyhetsbrev, sociala medier och tidning samt förvalta och utveckla hemsidan. Du representerar föreningen i media och vid event.
• Rekrytera medlemmar och löpande arbeta för att utveckla medlemsnyttan.
• Ansvara för budget, uppföljning och rapportering till styrelsen.Profil
Vi söker dig som är en relationsbyggare och projektledare med stark genomförandekraft. Du trivs med att kavla upp ärmarna och vara där det händer utan att den strategiska horisonten tappas. Till rollen tar du med dig din initiativförmåga, nyfikenhet, kreativitet och en vilja att utveckla. Du trivs i samverkan, är självgående och strukturerad. Självklart har du en tydlig vision och ett genuint engagemang för den lokala bygden Åhus.
• Vi ser även gärna att du har:
• Erfarenhet av plats-/destinationsutveckling, näringslivsarbete, event, turism eller kommunikation/marknad.
• Mycket god kommunikationsförmåga (svenska/engelska) och vana att skriva engagerande texter för webb och sociala medier.
• God digital kompetens, meriterande med tidigare erfarenhet av Wordpress och nyhetsbrev.
• Erfarenhet av att leda, samordna och inspirera andra.
• Förståelse för budget och projektmedel samt vana att jobba i och genom nätverk.
Övrig information
• Placeringsort: Åhus
• Arbetstid: Främst dagtid med flexibilitet (arbete på helger och kvällar förekommer)
• Lön: Individuell lönesättning
• Omfattning: Heltid, tillsvidare med tillämpad provanställning
• Start: Enligt överenskommelse
• Ansökan: Ett tillfälle för dig att presentera din vision, ditt engagemang och din erfarenhet för Åhus Sweden
I denna rekrytering samarbetar Åhus Sweden med Maxkompetens. Vid frågor om tjänsten kontakta gärna ansvariga Rekryteringskonsulter Therese Hulte på 076-555 83 80 eller via therese.hulte@maxkompetens.se
, eller Minna Johnsson på 070-848 45 06. Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi arbetar med ett löpande urval och ser gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 10 november 2025. Ansökningar via e-post mottages ej p.g.a. GDPR.Företaget
Åhus Sweden är en ideell förening som grundades 2012 i samverkan med Kristianstads kommun. Föreningens vision är att Åhus ska vara en av Skånes mest attraktiva orter att bo och verka i. Samtidigt vara en ledande turistdestination där natur, kultur och lokalt engagemang skapar upplevelser året runt. Du kan läsa mer om oss på www.ahussweden.se Ersättning
