Verksamhetsledare till livsmedelsföretag
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2026-06-22
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Verksamhetsledare till livsmedelsföretag
Arbetsgivare: Gårdslagret Väst AB
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Om tjänsten
Vi är inne i en spännande expansiv fas där vi knyter samman lokala, småskaliga producenter med kundsegmentet HoReCa i Västsverige. För att leda vår operativa verksamhet och etablera våra nya systemflöden vid vårt lager i Göteborg söker vi nu en engagerad och erfaren verksamhetsledare.
I rollen ingår att ha det övergripande ansvaret för att strategiskt och operativt bygga upp, stabilisera och optimera distributionskedja. Du kommer att arbeta i gränssnittet mellan logistik, varuinköp, varumärkesbyggande kommunikation samt med relationsbyggande med producenter och kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
● Strategisk och operativ ledning av lager- och distributionsflöden (kylkedja och färskvaror).
● Systemutveckling och processoptimering för korta livsmedelskedjor.
● Utveckling av nya varumärkes- och kommunikationsstrategier för att positionera lokala producenter mot premiumsegmentet i restaurangbranschen.
● Kvalitetssäkring och logistikplanering i nära samarbete med företagsledning och externa samarbetspartners.
Kvalifikationer och krav:
För att lyckas i rollen krävs en kombination av kulinarisk expertis och kommersiell logistikförståelse:
● Branscherfarenhet: Flerårig dokumenterad erfarenhet av ledande roller inom livsmedelsgrossistledet samt djupgående operativ förståelse för restaurangbranschens specifika krav (tidigare bakgrund som kökschef eller motsvarande på internationell premiumnivå är starkt meriterande).
● Nätverk och logistik: Påvisad erfarenhet av att designa och drifta logistiska system anpassade för korta, transparenta distributionskedjor och av direktsamarbete med lokala odlare i Sverige.
● Språkkrav: Då rollen innebär många kontakt med producenter, leverantörer och kunder som i 1:a hand gärna pratar engelska är det väsentligt att du är bekväm med att tala och skriva på engelska.
● Kompetens: Dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling samt uppstart och drift av logistiska hubbar. Insyn i hållbara metoder för djuruppfödning, slakteriprocesser samt praktisk och anatomisk styckningsteknik. Stor kunskap om växtbaserade livsmedel, från odlade grönsaker, frukter och örter till svamp med tillhörande kunskap om lagringskrav och säsongsbaserad.
Personlig lämplighet:
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker en person med hög social kompetens, stark samarbetsförmåga och med vilja och erfarenhet av att ingå i ett team. Vi söker dig som vill och kan bidra med kunskap, erfarenhet, insikter och inspiration. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: rekrytering@skafferivarmland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gårdslagret Väst AB
(org.nr 559345-5230) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973798