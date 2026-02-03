Verksamhetsledare till Korttids inom LSS
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Personligt stöd o omsorg, Lindback / Behandlingsassistentjobb / Vänersborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Vänersborg
2026-02-03
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Personligt stöd o omsorg, Lindback i Vänersborg Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning
Vi söker dig som vill ha ett spännande och varierat uppdrag som Verksamhetsledare på Korttids Lindbacken 2 i Vargön.
Korttids Lindbacken bedriver korttidsvård och korttidsvistelse enligt LSS. Verksamheten är uppdelad på två välanpassade våningsplan där yngre barn vistas på ett av våningsplanen och äldre barn/ungdomar på det andra. Barnen/ungdomarna vistas i verksamheten olika antal dygn i månaden utifrån sina biståndsbedömda beslut. Uppdraget innebär att ge barnens vårdnadshavare avlastning och barnet/ungdomen miljöombyte.
Inom uppdraget ryms även korttidstillsyn (fritids) för skolungdomar med förlängd skolbarnsomsorg.
Vi kan erbjuda dig att arbeta i en verksamhet där kvalitetsarbetet för ungdomarna har fokus, och möjligheten till att göra skillnad är stor! Verksamhetsledarrollen hos oss bjuder ständigt på nya utmaningar som utvecklar och ger nya erfarenheter. Arbetstiden är primärt förlagt till dagtid vardagar - men viss tjänstgöring kväll och helg förekommer.
Välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsledare har du en ledande funktion där du förväntas att leda och fördela det dagliga arbetet i verksamheten. I rollen växlar du mellan att stötta ungdomarna och ett administrativt arbete där du ansvarar för att planera verksamheten på ett sätt så att dina medarbetare har förutsättningar att genomföra arbetet med god kvalitet och med ungdomarna i fokus. I dialog med enhetschef och verksamhetens pedagoger planerar du även för det pedagogiska innehållet i verksamheten. Du agerar som enhetschefens förlängda arm, och för en kontinuerlig kontakt med enhetschef kring verksamhetens planering, mål och utveckling.
Tillsammans med stödassistenter, stödpedagoger och enhetschef kommer du arbeta enligt de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten samt handleda och stödja dina medarbetare i metodarbete och bemötande. Du arbetar tillsammans med enhetschef kring verksamhetens utveckling, kvalitetssäkring, kompetens och dagliga drift.
Du kommer att delta i forum med andra verksamhetsledare, där du får stöd och vägledning i din roll. Arbetet kan även komma att innefatta arbete mot andra enheter och/eller utvecklingsarbete inom avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från det socialpedagogiska programmet, sociala omsorgslinjen/programmet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi vill att du har en positiv människosyn och att du kan se individens behov. Du är flexibel och lyhörd samt har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. För att lyckas i uppdraget ska du vara strukturerad och ha god förmåga till att planera, organisera och följa upp. Det ingår i uppdraget att kunna samarbeta med anhöriga, god man, skola och andra viktiga personer/professioner kring individen.
Du ska ha förmåga att fatta beslut utifrån verksamhetens och individernas behov samt vara kommunikativ gentemot kollegor och chef i besluten som tas. Du ska ha förmåga att reflektera över dig själv och ditt arbete i förhållande till uppdraget, samt vara ett gott stöd till dina kollegor i detsamma. Till det ska du ha en personlig mognad, vara stabil, tydlig och ha självinsikt. Erfarenhet av arbetet och kunskap om personer med intellektuella funktionsnedsättningar är ett krav. Kunskap och erfarenhet av tydliggörande pedagogik är meriterande samt tidigare arbete med ledaruppdrag och förändringsprocesser. Meriterande är även erfarenhet av korttidsverksamhet och arbete med ungdomar inom vår målgrupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Schemalagd arbetstid: primärt vardagar dagtid, visst kvälls- och helgarbete förekommer.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan. Anställningsvillkor
Schemalagd arbetstid: primärt vardagar dagtid, visst kvälls- och helgarbete förekommer.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Personligt stöd o omsorg, Lindback Kontakt
Linus Gustafsson, Enhetschef 0521-722169 Jobbnummer
9721129