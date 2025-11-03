Verksamhetsledare till kommunal primärvård och hälsofrämjande
2025-11-03
Vill du vara med och forma framtidens vård? I rollen som verksamhetsledare får du en nyckelposition i att utveckla och kvalitetssäkra en verksamhet som gör verklig skillnad för de människor vi stödjer.
Vill du vara med och forma framtidens vård? I rollen som verksamhetsledare får du en nyckelposition i att utveckla och kvalitetssäkra en verksamhet som gör verklig skillnad för de människor vi stödjer.
Tjänsten är placerad inom verksamhetsområde Hälso- och sjukvård, där du rapporterar till verksamhetschef och arbetar nära enhetschefer, medarbetare samt interna och externa samarbetspartners.
Verksamhetsområdet omfattar kommunal primärvård, hälsofrämjande och förebyggande verksamhet samt korttidsverksamhet. Just nu befinner vi oss i en spännande förändringsresa kopplad till Nära vård och den nya socialtjänstlagen. Du kommer att spela en viktig roll i att omsätta strategiska mål till konkret verksamhet. Här möts du av ett arbetsklimat präglat av engagemang, professionalism och ett starkt utvecklingsfokus.Dina arbetsuppgifter
Om rollen
Som verksamhetsledare ansvarar du för att driva och stödja verksamhetens utveckling med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet. Genom strategisk analys, samordning och implementering av förbättringsåtgärder säkerställer du att verksamheten följer gällande lagstiftning och uppfyller både politiska mål och medborgarnas behov. Du leder övergripande utvecklingsprojekt och fungerar som stöd till enhetschefer vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård. Du har god kunskap om relevant lagstiftning. En högskoleutbildning inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap eller motsvarande är ett krav. Vi ser även gärna att du har erfarenhet och utbildning inom ledarskap samt erfarenhet av verksamhetsutveckling, processutveckling eller kvalitetsarbete inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvård.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
