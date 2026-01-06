Verksamhetsledare till glutenfritt bageri
Sanus Glutenfri AB / Maskiningenjörsjobb / Eslöv Visa alla maskiningenjörsjobb i Eslöv
2026-01-06
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sanus Glutenfri AB i Eslöv Publiceringsdatum2026-01-06Om företaget
Vi är ett banbrytande glutenfritt bageri där innovation, kvalitet och omtanke står i centrum. Hos oss skapas produkter som inte bara är goda - utan trygga och tillgängliga för alla som behöver eller vill välja glutenfritt. Vi arbetar i en 100 % glutenfri miljö där varje detalj räknas, och där hantverk möter modern livsmedelsteknik. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en driven verksamhetsledare som vill vara med och forma framtidens glutenfria bageri.
Rollen - för dig som vill göra skillnad
Som verksamhetsledare har du det övergripande ansvaret för att hjälpa leda, planera och utveckla bageriets drift. Du arbetar nära både produktion och administration, och är den samlande länken mellan personal, ekonomi, kvalitet och kundrelationer. Du rapporterar till ledningen och har en operativ roll i företagets tillväxt och framtida utveckling.
Dina ansvarsområden
Säkerställa högsta standard inom livsmedelssäkerhet, HACCP och allergenhantering
Optimera produktion, planering och personalresurser
Stötta och coacha medarbetare för att skapa en positiv, trygg och effektiv arbetsmiljö
Bidra till produktutveckling och säkerställa att kvaliteten alltid är i topp
Driva förbättringsprojekt, effektivisering och innovation
Bygga och stärka relationer med kunder, grossister och partners
Vi söker dig
Med kandidatexamen (meriterande med Master) inom livsmedel, livsmedelsteknik, ekonomi eller marknadsföring
En naturlig ledare med erfarenhet inom bageri, livsmedel eller tillverkningsindustri
Drivande, engagerad och trygg i att kavla upp ärmarna
Strukturerad och van att arbeta med kvalitetssystem och certifieringar
Analytisk och affärsmässig med god förståelse för ekonomi och tillverkningsprocesser
Kommunikativ, lösningsorienterad och bra på att skapa sammanhållning
God datorvana med tillhörande program (Office 365, Google Workspace)
Talar och skriver Svenska och Engelska flytande
Vi erbjuder dig
Möjligheten att vara med och leda ett specialiserat bageri med en stark position i marknaden och stor framtida potential
En unik arbetsplats där kvalitet, innovation och omtanke alltid står i fokus
Frihet att vara med att påverka och utveckla verksamheten i takt med att vi växer
Ett passionerat, ägarlett, team som delar stolthet i det vi skapar
Marknadsmässiga villkor, kollektivavtal och en hållbar arbetsmiljö
Tveka inte att höra av dig! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: ms@sanusglutenfri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sanus Glutenfri AB
(org.nr 556827-4350)
Lagmansgatan 31 (visa karta
)
240 30 MARIEHOLM Jobbnummer
9670252