Verksamhetsledare till Djurskyddet Karlstad
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2026-07-03
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Brinner du för djurvälfärd och vill arbeta nära djuren samtidigt som du är med och driver en verksamhet framåt? Djurskyddet Karlstad söker en engagerad verksamhetsledare som vill ta hand om vår dagliga verksamhet och skapa de bästa förutsättningarna för djuren i vår omsorg. Tjänsten är på heltid med tillträde snarast.
Djurskyddet Karlstad är en ideell djurskyddsförening som arbetar för att hjälpa djur till ett bättre liv. Vi driver ett djurhem strax utanför Karlstad (Norra Grava 714), där vi tar hand om hemlösa och vanvårdade katter. Verksamheten drivs av anställd personal tillsammans med engagerade volontärer, och leds av föreningens styrelse. Nu söker vi en verksamhetsledare som ska sköta djurhemmets dagliga drift och på sikt vara med och utveckla verksamheten i takt med att vi växer.
Om rollen
Som verksamhetsledare är du den som får djurhemmets vardag att fungera. Du arbetar praktiskt och nära katterna, tar emot besökare och håller kontakten utåt, samtidigt som du har ett övergripande ansvar för verksamheten. I dagsläget arbetar du till stor del självständigt tillsammans med våra volontärer, och allt eftersom verksamheten växer kommer rollen att utökas med mer planering och samordning, och med att leda och fördela arbetet för ytterligare personal.
Det här är ingen renodlad kontorstjänst. Tyngdpunkten ligger i det praktiska arbetet på djurhemmet, kombinerat med administration och ansvar.
I tjänsten ingår bland annat att:
Sköta den dagliga omvårdnaden av katterna, såsom utfodring, aktivering och socialisering
Städa och rengöra boxar, burar och gemensamma utrymmen
Observera djurens hälsa och rapportera förändringar
Medverka vid veterinärbesök och ge enklare behandlingar enligt instruktion
Hantera även förvildade och skygga katter som kräver särskilt handlag
Ta emot och informera besökare på djurhemmet, samt vägleda personer som vill adoptera en katt
Planera och utföra fältarbete
Ha daglig kontakt via telefon och e-post med privatpersoner, myndigheter, veterinärer och samarbetspartners i olika djurskyddsärenden
Sköta administrativa uppgifter som journalföring och dokumentation
Samarbeta med och stötta volontärer för att skapa en trygg miljö för djuren
Leda den löpande driften och, i takt med att verksamheten växer, vara med och planera, samordna och leda det dagliga arbetet för volontärer och personal
Handleda praktikanter, feriearbetare samt utbilda eventuella dagvolontärer
Vi söker dig som
Har en utbildning inom djurvård/djurskötsel då rollen till stor del innebär praktiskt arbete med och hantering av katter
Har god vana av att hantera djur och är trygg och lugn i hanteringen, även av skygga och förvildade katter
Är ansvarstagande, empatisk och har ett lugnt bemötande
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad och kan driva ditt arbete på egen hand
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och är trygg i mötet med människor, både i det fysiska mötet med besökare på djurhemmet och i kontakt via telefon och e-post, inklusive situationer som kräver viss konflikthantering
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team med kollegor och volontärer
Har förmåga att sätta dig in i regelverk och policys och omsätta dem i praktiken
Har ett genuint engagemang för djur och deras välfärd
Är flexibel och kan arbeta enligt schema, kan förekomma kvällar och helger om verksamheten kräver det
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet
Har B-körkort, då tjänsten innebär transporter till och från veterinär med mera
Har goda datakunskaper och vana vid Microsoft Office
Erfarenhet av administrativt arbete, ledarskap eller från ideell verksamhet är meriterande, liksom kunskaper om kattbeteende och djurskyddsarbete. Eftersom rollen på sikt växer med mer ansvar ser vi gärna att du har vilja och förmåga att utvecklas i takt med verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, såsom personlig mognad, hög social kompetens, prestigelöshet, vilja att lära, samarbetsförmåga, eget driv och förmågan att skapa ett gott arbetsklimat. Du behöver vara stresstålig och kunna arbeta fokuserat under tidvis stark tidspress mot verksamhetens uppsatta mål och i enlighet med dess värdegrund.
I arbetet behöver du också förstå de särskilda villkor som en ideell förening arbetar under. Du kommer att möta många människor som besöker eller kontaktar oss för att välja en katt och vi lägger stor vikt vid god kvalitet och servicekänsla i alla kontakter.
Vi förutsätter att du är eller vill bli medlem i Djurskyddet Karlstad och att du inför din ansökan läst på om vad det är vår djurskyddsförening arbetar med och vad vi kräver för den här rollen.
Om anställningen
Tjänsten är på heltid med tillträde snarast. Vi tillämpar provanställning. Alla anställda omfattas av kollektivavtal.
Intresserad?
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till styrelsen@djurskyddetkarlstad.se
. I ditt personliga brev vill vi att du berättar om dig själv, din bakgrund och varför du vill arbeta hos just oss.
Läs gärna mer om oss på djurskyddetkarlstad.se och på vår Facebook-sida innan du söker.
Vi kallar till intervju löpande, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: styrelsen@djurskyddetkarlstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djurskyddet Karlstad
, https://djurskyddetkarlstad.se/
Norra Grava 714 (visa karta
)
655 91 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Djurskyddet Karlstad Jobbnummer
9990417