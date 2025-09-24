Verksamhetsledare till bibliotek Uppsala
2025-09-24
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Två avdelningar är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden. De två kanslierna ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens och idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden samt bereder nämndärenden. Kanslierna handlägger också stöd och stipendier till det fria kulturlivet, studieförbund, idrottssektorn och föreningslivet i Uppsala kommun samt leder större projekt. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola.
Är du en engagerande och inspirerande ledare med erfarenhet av att driva utveckling? Vi söker en verksamhetsledare till Sävjabiblioteket, ett stadsdelsbibliotek med stark förankring i lokalsamhället, som motiveras av att leda, inspirera och bidra till utveckling av vår biblioteksorganisation. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Bibliotek Uppsala arbetar aktivt med delaktighet och medinflytande. Vi värdesätter regelbunden dialog och samarbete för att möta allmänhetens behov och förändrade uppdrag. Vi består av 13 bibliotek, två biblioteksbussar och ett bibliotek på nätet.
Bibliotek Uppsala är en avdelning inom kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen och är indelat i fem enheter. Chefer och medarbetare inom varje enhet ansvarar både för att utveckla den egna verksamheten och för att samarbeta med övriga bibliotek kring verksamhet, kompetensutveckling och effektiv användning av bibliotekens resurser.
Vi söker en verksamhetsledare som motiveras av att leda och bidra till utveckling av vår biblioteksorganisation. Som verksamhetsledare för Sävjabiblioteket kommer du att vara med och forma framtiden för biblioteket, tillsammans med dina kollegor.
I ditt uppdrag ingår att leda och koordinera vardagsuppgifter, implementera och följa upp lokala verksamhetsplaner, samt fungera som kontaktperson både inom organisationen och mot externa aktörer. Du kommer att rapportera och arbeta nära enhetschefen för att säkerställa att verksamheten fungerar på kort och lång sikt, samt att uppnå satta mål. Som verksamhetsledare i denna ledande roll samordnar och engagerar du personalgruppen, samtidigt som du arbetar strategiskt för att biblioteket utvecklas utifrån politiska och organisatoriska mål.
Du samarbetar med olika aktörer och bygger relationer med allmänheten och externa samarbetspartners. Du ingår i en arbetsgrupp tillsammans med andra verksamhetsledare där du bidrar till strategiska frågor och utvecklingsarbete för hela biblioteksorganisationen. Samtidigt som du arbetsleder, är du en del av den praktiska verksamheten. Du arbetar nära dina kollegor för att bemanna och tillgängliggöra biblioteksverksamheten med besökare och Bibliotek Uppsalas uppdrag i fokus. Du bemöter barn, unga och vuxna samt utvecklar verksamhet som främjar läsning och kulturupplevelser. En god litteraturkännedom, ett gott bemötande och förmåga att möta alla besökare är en fördel i den här tjänsten. I dina arbetsuppgifter ingår också att delta i det gemensamma löpande arbetet i nära samarbete med kollegor.
Som verksamhetsledare på Sävjabiblioteket kan vi erbjuda dig en intressant roll som omfattar både ett arbetsledande och strategiskt uppdrag . Du får möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap, arbeta relationsskapande och göra skillnad för många människor.
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du behöver ha tidigare erfarenhet av biblioteksarbete och av att driva och utveckla läsfrämjande och relationsskapande verksamhet. Vidare har du it-kunskaper och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Har du erfarenhet av att leda kollegor och driva utvecklingsarbete, antingen genom projektledning eller i en arbetsledande roll, utveckla verksamheter, skapa samarbeten och arbeta strategiskt samt erfarenhet av serviceyrken är det meriterande. Det är meriterande om du har kunskaper i andra språk än svenska och engelska. Du får gärna ha bred litteraturkännedom.
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer. Nya metoder och arbetssätt ser du som möjligheter. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, samt skapar engagemang och delaktighet. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Dessutom arbetar du bra med komplexa frågor och driver och implementerar förändring.
