Verksamhetsledare till Agro Stockholm
AS&B Executive AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Håbo
, Uppsala
eller i hela Sverige
Agro Stockholm söker en verksamhetsledare
Är du en driven person med erfarenhet av gröna näringar som letar efter nya utmaningar? Nu startar vi upp Agro Stockholm och söker dig som vill leda utvecklingen av vår nya nod utifrån Stockholms läns livsmedelsstrategi och de förutsättningar som finns för storstadsnära landsbygd. Med en stor del av Sveriges befolkning boende i länet blir behovet av livsmedel stort. Att länet är sårbart vad gäller tillgången till livsmedel blir alltmer uppenbart. Ett hållbart livsmedelssystem som är anpassat för Stockholmsregionens förutsättningar stärker kopplingen mellan stad och landsbygd och därmed också möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården.
Om verksamheten
AgroÖst är en ideell förening som främjar företagsutveckling med anknytning till de gröna näringarna i östra Sverige. Inom AgroÖsts ram finns i dag väl etablerade noder i form av Agro Sörmland, Agro Örebro och Agro Västmanland.
Vi på Agro Öst söker nu en utvecklingsinriktad verksamhetsledare som ska starta upp, etablera och leda vår helt nya regionala nod Agro Stockholm.
Det här är en roll för dig med kunskap och intresse för aktuella och framtida frågor inom den gröna sektorn, med intresse för livsmedelsproduktion, företagande och försörjningssäkerhet.
Målet är att Agro Stockholm som en neutral aktör ska vara en drivande kraft för regionalt samarbete som stödjer lantbruk, livsmedelsproduktion, innovation och företagsutveckling i länet.
En viktig del i Agro Östs verksamhet kommer att vara att anordna kompetenshöjande insatser inom aktuella områden och att driva projekt som skapar förutsättningar för hållbar tillväxt, sprider kunskap och lyfter behov från målgruppen.
Agro Stockholms insatser ska bidra till att stärka primärproduktionen i Stockholms län och samarbeta med många olika aktörer på både regional och nationell nivå.
AgroÖst är en helt konsultbaserad organisation och uppdraget som verksamhetsledare är ett konsultuppdrag på ca 50%.
För mer information om Agro Öst och vår verksamhet, se agroost.se Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Agro Stockholm ska arrangera kunskapsseminarier, initiera diskussioner samt söka och driva projekt kring aktuella ämnen och utmaningar inom främst primärproduktionen. Agro Stockholm ska etablera ett nära samarbete med både akademi och offentliga aktörer i första hand inom Agro Östs verksamhetsområde men även nationellt.
Som verksamhetsledare för Agro Stockholm kommer du bland annat att ha regelbunden kontakt med företag och aktörer såväl inom näringen som branschöverskridande. Dessutom kommer du att planera och genomföra aktiviteter utifrån näringens behov, planera och driva projekt samt ansöka om finansiering och bygga nätverk. Du kommer att arbeta tillsammans med styrelsen i Agro Öst och olika projektteam, med uppdrag från styrgruppen för Stockholms läns livsmedelsstrategi (Region Stockholm, LRF Mälardalen, Länsstyrelsen Stockholm) samt samverka med AgroÖsts tre nuvarande regionala noder. Du kommer även att ha ett nära samarbete med utvecklingsstrategen.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har bred kunskap om de gröna näringarna i synnerhet lantbruk. Du har lätt att samarbeta och upparbeta nya kontakter, har framtidsfokus och ser möjligheter. Då du kommer att vara ansiktet utåt och föra Agro Stockholms talan i många olika forum, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har rätt inställning. Att du är agronom, lantmästare eller liknande är en fördel.
Uppdraget beräknas till 50 % av heltidstjänst, men kan växlas upp efter hand.
Vi söker en person som:
• har kunskap om de gröna näringarna
• har flerårig erfarenhet inom projekt- och processledning
• är driven och självständig
• har kunskap om ekonomi, ledning och verksamhetsutveckling
• har ett stort kontaktnät och är bra på att nätverka
• har F-skatt
• Körkort
Är svaret ja på alla punkter, eller majoriteten av dem, så hör av dig med intresseanmälan redan idag!
Sista ansökningsdatum: 23 november 2025. Kontaktuppgifter för detta jobb
Rekryteringskonsult Jan Schröder
070-6181161
Rekryteringskonsult Louise Edenklint
070-2871255
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260), https://www.asb-executive.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AS&B Executive Jobbnummer
9585662