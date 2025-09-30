Verksamhetsledare Sweden Food Arena
Vill du vara med och driva innovation och forskning för framtidens livsmedelssystem? Sweden Food Arena söker nu en verksamhetsledare som vill ta ett helhetsansvar för deras verksamhet och bidra till att stärka Sveriges position inom livsmedelsinnovation och forskning. Här får du en unik möjlighet att arbeta i gränslandet mellan näringsliv, akademi och politik - med stort utrymme att påverka.
Det här kommer du att göra
Som verksamhetsledare leder och organiserar du det dagliga arbetet inom Sweden Food Arena. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, tidplan, budget och rapportering till ledningsgrupp, styrelse och föreningsstämma. En central del i rollen är att säkerställa välfungerande kommunikation till medlemsföretag- och organisationer, akademi, myndigheter och politiska beslutsfattare.
Rollen är både strategisk och operativ. Du driver tillsammans med medlemmarna påverkansarbete gentemot politik, myndigheter och akademi, samt leder arbetet med samordning och konsolidering av forsknings- och innovationsbehov för livsmedelskedjan. Du leder och deltar aktivt i olika forsknings- och innovationsinitiativ, i nära samverkan med medlemsföretag, akademi och institut samt branschorganisationer. Du är drivande i att utveckla verksamheten vidare och mobiliserar branschen och innovationssystemet med sikte mot framtiden.
Du har personalansvar för en innovationsledare på kansliet och arbetar nära en ledningsgrupp bestående av representanter från de branschorganisationer som är medlemmar. Du rapporterar till en styrelse med representanter från några av Sveriges mest tongivande livsmedelsföretag och organisationer.
Placering är i Stockholm, på Gröna näringslivets hus hos LRF. Resor, framför allt nationellt, förekommer regelbundet.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Erfarenhet av att leda en verksamhet med budgetansvar, som chef, senior projektledare eller motsvarande
- Djup förståelse för det svenska innovations- och forskningssystemet, inklusive innovationsprocesser och F&U-frågor
- Dokumenterad erfarenhet av samverkan, nätverkande och påverkansarbete gentemot företag, akademi, myndigheter och politiker
- Bakgrund från näringslivet, med erfarenhet från forsknings- och innovationsmiljöer, gärna från en tillverkande industri
- Erfarenhet av arbete i medlemsorganisation
- God erfarenhet av styrelsearbete eller arbete mot styrgrupper, med vana av strategisk rapportering
Du är:
- Initiativtagande och modig, med förmåga och drivkraft att självständigt driva frågor och skapa riktning i ett komplext innovationssystem
- Strategisk och strukturerad med förmåga att prioritera i en komplex verklighet
- Kommunikativ och trygg i att presentera och påverka i olika sammanhang
- Relationsskapande och skicklig på att bygga nätverk och förtroende
- Noggrann och prestigelös
Vad vi erbjuder digSweden Food Arena är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, stärka konkurrenskraften, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten - samtidigt som relevanta miljömål nås. Sweden Food Arena finansieras av Tillväxtverket, de tre branschorganisationerna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel samt medlemsavgifter. Här kan du läsa mer om Sweden Food Arena: swedenfoodarena.se/
Låter det intressant?Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 19/10. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Acting Talent Acquisition Manager på Lantmännen, Johanna Leijon, johanna.leijon@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
