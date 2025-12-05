Verksamhetsledare sökes till Seriefrämjandet i Malmö
Om jobbet
Seriefrämjandet är en ideell förening och centrumbildning samt Sveriges organisation för konstformen tecknade serier. Vi verkar för att sprida kunskap om seriekonstens unika särart och utveckla den svenska seriekulturen genom bland annat kulturtidskriften Bild & Bubbla, festivaler, arrangemang och internationella samarbeten.
Föreningen befinner sig i en spännande fas av förändring. Under de kommande månaderna flyttar vi till nya lokaler och växlar upp från regional till nationell verksamhet. Vi söker därför en verksamhetsledare som kan hålla ihop trådarna, skapa struktur och leda med både hjärta och tydlighet.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsledare är du navet i organisationen. Du leder och samordnar det dagliga arbetet, administrerar, ansvarar för ekonomi, projekt och organisationens löpande utveckling. Du är kontaktperson mot styrelsen och håller ihop föreningens olika delar - från lokalföreningar till nationella och internationella samarbeten.
Du kommer att:
driva och utveckla föreningens verksamhet tillsammans med styrelse och medarbetare
ansvara för ekonomi, budget och redovisning
samordna projekt och aktiviteter
hålla kontakt med samarbetspartners inom kultur- och civilsamhället
bidra till strategiskt utvecklingsarbete och långsiktig planering
Det här är ett uppdrag med stor potential att sätta din egen prägel. Du kliver in i ett skede där organisationen förändras - och det finns utrymme att påverka hur framtiden ska se ut.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter, gärna inom kultur eller civilsamhälle
har god förståelse för ekonomi, organisationsfrågor och struktur
är bra på att samarbeta, kommunicera och skapa engagemang
har förmåga att bygga tillit och inspirera både internt och externt
tycker om att organisera, planera och tänka långsiktigt
Du är en person som tror på kulturens demokratiska kraft och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, driv och vilja att utveckla organisationen tillsammans med andra.
Anställningsform
Visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 60-100 % (kan diskuteras).
Arbetsort
Placering i Malmö. Viss möjlighet till distansarbete finns.Tillträde
Enligt överenskommelse.Ersättning
Seriefrämjandet tillämpar individuell lönesättning.
Lön enligt överenskommelse.
Ansök
Skicka din ansökan till info@serieframjandet.se
och berätta varför du vill leda Seriefrämjandet in i nästa fas.
Bifoga CV och ett kort personligt brev samt två referenser. Urval sker löpande, vilket gör att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 20251213.
Vi återkommer till dig om det blir aktuellt med en intervju, denna kan komma att göras online.
Har du frågor? Hör av dig - vi berättar gärna mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
