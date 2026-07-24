Verksamhetsledare Siljan Geopark
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2026-07-24
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Siljan Geopark drivs i ett samarbete mellan Siljanskommunerna Leksand, Mora, Orsa och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna och det regionala destinationsbolaget Visit Dalarna. Just nu söker vi en engagerad verksamhetsledare som kommer att ha sin organisatoriska tillhörighet hos Mora kommun, men hela Siljan Geoparks geografiska område som arbetsplats. Det är en liten organisation som består av en 40% kommunikatör och en 50% verksamhetsledare. Det är verksamhetsledarrollen som vi nu söker.
Om Siljan Geopark
För cirka 380 miljoner år sedan slog en meteorit ned i det som i dagligt tal kallas Siljansringen. Platsen är västra Europas största krater och ett så kallat "stjärnsår". Här finns unika bergarter som människor i alla tider tagit vara på i jordbruket, kalkbruket och i en tidig industrialisering. Området är också vida känt för sin storslagna natur och vackra landskap som lockat till sig såväl forskare som konstnärer, författare och besökare i en turism som startade för flera hundra år sedan. Siljansringen har sedan länge intresserat geologer och är idag en stor källa till kunskap.
År 2019 blev Siljan Geopark tilldelad status nationell geopark av Statens geologiska undersökning (SGU). Målet med etableringen av Siljan Geopark är att stärka besöksnäringen, skapa förutsättningar för det lokala näringslivet och bidra till förståelse för geologi och hur dessa förutsättningar påverkar samhällets utveckling. Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i uppdraget är bl.a. att:
I samarbete med en kommunikatör leda etableringen av Siljan Geopark genom att förankra organisationen och tillsammans med geoparkens styrgrupp ta fram en långsiktig strategi, verksamhetsplan och budget för respektive verksamhetsår. Här ingår även utveckling av affärsmodell med finansieringsmöjligheter.
I samverkan med geoparkens olika aktörer kvalitetssäkra utvalda geosites och utveckla dem som besöksmål. Tillsammans med geoparkens kommunikatör arbeta fram sådant som interpretationsplan, kommunikationsplan, skyltning, målgruppsanpassade digitala lösningar och paketerade vandringsturer.
Leda arbetet med att vidareutveckla Siljan Geoparks samarbetsformer mellan geoparkens olika aktörer. Verksamhetsledaren verkar aktivt som del i relevanta nätverk.
Skapa en färdplan för utveckling av Siljan Geoparks status som geopark.
Vem söker vi?
Du känner dig bekväm i en drivande roll, har god samarbetsförmåga och är van att arbeta i olika samverkansformer med olika typer av aktörer. Att arbeta systematiskt och självständigt för att uppnå dina mål känns naturligt då du är välorganiserad och initiativtagande med en god förmåga att planera och prioritera. Du har lätt att anpassa dig till nya förutsättningar och kommunicerar tydligt, lyhört och engagerat både vid enskilda möten och inför stora grupper. För att lycks i tjänsten ser vi att du är kreativ, engagerad och hittar vägar trots att resurserna är begränsade.
Vidare ser vi att du har:
Erfarenhet av projekt- eller verksamhetsledning, inklusive budgetansvar.
Erfarenhet av någon form av kommunikationsarbete, gärna inom besöksnäring eller destinationsutveckling.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Mycket goda datakunskaper och en god förmåga att lära nytt.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi önskar att du har god förståelse för vad det innebär att verka i en politiskt styrd organisation och erfarenhet av att söka extern finansiering och av styrelsearbete i någon form. Eftergymnasial utbildning inom relevant område. Geologisk kunskap. Så ansöker du
Låter det intressant? Hör av dig till oss!
Ansök nedan genom att bifoga CV och personligt brev. Dina ansökningshandlingar utgör allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mora Kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Fredsgatan 16 (visa karta
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792 32 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mora kommun Jobbnummer
10010497