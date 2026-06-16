Verksamhetsledare museum
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2026-06-16
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
1 plats(er).
Var med och utveckla Verket – en av Sveriges mest unika kulturmiljöer
Vi söker en verksamhetsledare som vill samordna, utveckla och hålla samman verksamheten vid det industrihistoriska museet Verket i Avesta. Hos oss får du möjlighet att vara med och forma nästa kapitel i Verkets utveckling tillsammans med engagerade medarbetare, kollegor och samarbetspartners.
Verket är en plats där industrihistoria, samtidskonst, pedagogik, evenemang och besöksservice möts. Här finns den årliga samtidskonstutställningen Avesta Art - ett regionalt uppdrag, skolprogram, visningar, lovaktiviteter, café, butik och ett levande publikt program. Under det kommande året kommer verksamheten dessutom att utvecklas med ett nytt fotbollsmuseum som planeras öppna 2027, som en del av museiorganisationen i Verket.
Som verksamhetsledare, en arbetsledande roll, får du en nyckelroll i att skapa struktur, samordning och goda förutsättningar för verksamheten. Du arbetar nära medarbetarna i vardagen och bidrar till att verksamheten fungerar väl för både besökare, kollegor och samarbetspartners.
Hos oss blir du en del av Kultur Avesta – en verksamhet som tror på kulturens kraft att skapa möten, delaktighet och framtidstro.
Om rollen
Som verksamhetsledare ansvarar du för att leda, samordna och utveckla den dagliga museiverksamheten vid Verket. Rollen är arbetsledande och innebär att du planerar, prioriterar och samordnar verksamhetens resurser så att verksamheten fungerar effektivt och håller hög kvalitet.
Du arbetar nära verksamheten och finns som stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet. Genom att samordna, prioritera och skapa struktur bidrar du till att verksamheten fungerar väl och att människor kan lyckas i sina uppdrag. Du har ett nära samarbete med kulturchefen och blir en viktig länk mellan verksamhetens olika delar.
Rollen kombinerar kreativt och strategiskt utvecklingsarbete med ett nära operativt ansvar. Ena dagen arbetar du med verksamhetsplanering och utveckling, budgetuppföljning eller arbetsmiljöfrågor. Nästa dag löser du praktiska frågor kring bemanning, värdskap, publikservice eller ett kommande arrangemang.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Arbetsleda och samordna den dagliga verksamheten vid Verket och det kommande fotbollsmuseet.
Ansvara för planering, bemanning, schemaläggning och resursfördelning.
Följa upp verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö inom ramen för uppdraget.
Samordna verksamhetens arbete med värdskap, café, butik och publik service.
Säkerställa att rutiner, säkerhetsarbete och kvalitetsarbete fungerar i vardagen.
Vara kontaktperson i frågor som rör drift, lokaler och verksamhetens praktiska funktion.
Medverka i verksamhetsutveckling och genomförande av Kultur Avestas mål och planer.
Delta i Kultur Avestas ledningsgrupp och bidra till utvecklingen av hela verksamheten.
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för museiverksamhet och förmedling. Vi söker dig som tycker om att få människor, verksamheter och idéer att fungera tillsammans.
Du är en trygg och strukturerad person som har lätt för att skapa ordning, prioritera och hålla ihop många parallella processer. Du trivs i en roll där du både behöver se helheten och samtidigt ha koll på detaljerna.
Du är van att samordna människor och verksamheter och har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och goda samarbetsrelationer. När något oväntat händer behåller du lugnet, hittar lösningar och hjälper verksamheten framåt.
Vi tror också att du är utvecklingsorienterad, van att omvärldsbevaka och ser möjligheter i nya arbetssätt, samarbeten och digitala lösningar. Du uppskattar mötet med människor och förstår betydelsen av ett professionellt värdskap i en publik verksamhet.
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis kultur, museer, besöksnäring, pedagogik, ledarskap eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av arbetsledning, samordning eller projektledning inom kulturverksamhet, besöksnäring, museisektor eller annan publik verksamhet.
Det är viktigt att du har erfarenhet av att planera och samordna verksamheter med många olika aktörer, aktiviteter och behov. Du behöver också ha erfarenhet av ekonomisk uppföljning, administration och arbete i digitala verksamhetssystem.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
museer, kulturmiljöer eller besöksmål,
offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation,
arbetsmiljöarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete,
arbete med café-, butik- eller publik serviceverksamhet.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift och har god digital kompetens.
Avesta kommun arbetar för att skapa ett hållbart arbetsliv och erbjuder förmåner som bidrar till hälsa, balans och trygghet i vardagen. På vår hemsida www.avesta.se/jobb
kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som medarbetare i Avesta kommun.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271162/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
774 81 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, Kultur Kontakt
Kulturchef
Kajsa Hartig kajsa.hartig@avesta.se 2266455175 Jobbnummer
9966447