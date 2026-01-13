Verksamhetsledare Fritidsbanken
2026-01-13
Verksamhetsledare Fritidsbanken är en ny och unik roll med stor utvecklingspotential.
Här kommer du både att utveckla och leda verksamheten framåt och säkerställa att den dagliga driften fungerar.
Fritidsbanken bidrar till att stärka samhället genom att få fler människor i rörelse. Du kommer att vara ansvarig för att synliggöra och stärka Fritidsbanken i Sollentuna. I uppdraget ingår att utforma en långsiktig och hållbar plan för utvecklingen av Fritidsbanken i hela kommunkoncernen. Strategin ska omfatta allt från utlåning till samverkansparter och marknadsföring. Kom och gör skillnad!https://www.fritidsbanken.se/ Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
- Utveckla och leda verksamheten och styr mot uppsatta mål samt utvärdera arbetet löpande och föra statistik och rapportering.
- Ansvara för marknadsföring via olika kanaler samt ta emot och samordna studiebesök från exempelvis skolor, föreningar, organisationer och kommuner.
- Registrera utrustning och utföra annan administration som ingår i uppdraget.
- Stötta i mottagandet av olika målgrupper, såsom personer i arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, sysselsättning, praktikanter och feriearbetare.
- Bygga upp en attraktiv miljö i lokalen som inspirerar till lån, aktivitet och rörelse.
- Säkerställa att Fritidsbanken har den bemanning som krävs för att erbjuda god service, ett bra bemötande och generösa öppettider anpassade efter låntagarnas behov.
- Utveckla samarbeten med andra förvaltningar inom kommunen.
- Ansvara för att verksamheten är utåtriktad och, i samverkan med andra aktörer, skapa olika evenemang såsom prova-på-aktiviteter och uppsökande verksamhet.
Din kompetens och erfarenhet
- Erfarenhet av utvecklingsarbete eller att driva olika projekt.
- Stort intresse för och gärna någon form av, idrotts- och friluftsbakgrund.
- Erfarenhet av serviceyrke med kundkontakt; gärna med inriktning en arbetsledande roll.
- Relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- B-körkort.
- God förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Arbetat i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet, förmåga och kunskap att utföra smärre reparationer av idrotts- och fritidsutrustning. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du är strukturerad och självständigt kan driva arbetet framåt. Du är skicklig på att bygga goda relationer och samarbeta med olika kunder och medarbetare på ett professionellt sätt.
Arbetet kräver ett brett nätverk, därför är det viktigt att du har förmågan att skapa många kontaktytor. Du behöver kunna ta egna initiativ och planera din tid på ett effektivt sätt. Eftersom tjänsten innebär daglig kontakt med många olika människor krävs hög social kompetens och ett gott bemötande.
Vi söker dig som är prestigelös, har en serviceinriktad inställning och en hands-on-mentalitet, men som också kan strukturera och hantera administrativa uppgifter. Övrig information
Arbetstiderna är främst vardagar, men kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Transport ingår i arbetet, därför krävs B-körkort.
Vi utför bakgrundskontroll före anställning.
Om Kultur- och fritidskontoret
Kultur- och fritidskontoret ansvarar för Sollentuna kommuns kultur- och fritidsanläggningar såsom bibliotek, idrottsanläggningar, bad- och simanläggningar, konsthall, kulturskola, Edsbergs slott och fritidsgårdar m.m. Vi ger också service och bidrag till föreningar inom kommunen.
Kultur- och fritidskontoret är en förhållandevis liten förvaltning inom kommunen, vilket ställer krav på mångsidighet hos medarbetarna men samtidigt ger stora möjligheter att faktiskt göra skillnad i verksamheten. Vi arbetar för att bereda plats för både organiserad och spontan fritid för alla kommunens invånare. Kontoret arbetar även med utvecklingen av ytor för idrott och kultur samt deltar i flera kommunövergripande processer och ett omfattande internt utvecklingsarbete.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
