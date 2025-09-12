Verksamhetsledare
2025-09-12
Ridklubben Udden är en ideell förening belägen på Törnerums Gård 2,5 mil norr om Kalmar. På anläggningen finns två ridhus, tre ridbanor, terrängbana och inte minst närhet till en fantastisk natur. Hjärtat i vår verksamhet är en traditionell ridskola där vi har 140 uppsittningar varje vecka. På anläggningen finns det idag flertalet skolhästar i varierande storlek och plats för 17 privatinstallade hästar. Vid sidan om ridskolans verksamhet bedrivs det flertalet tävlingar i olika discipliner samt regelbundna besök av gästtränare. I denna roll förväntas man vara "Spindeln i nätet" - den som knyter ihop verksamheten som bedrivs. Vi söker därför en engagerad och driven person som ser möjlighet till utveckling. Som person behöver du därför vara noggrann, samt ha förmågan att inspirera och engagera personal och medlemmar i föreningen. Du har blicken att själv se vad som behöver göras på anläggningen och du är inte rädd för att fatta egna beslut inom ramen för din anställning.
Exempel på uppgifter som ingår i rollen som verksamhetsledare hos oss på Ridklubben Udden:
Vi söker en engagerad och driven person som ser möjlighet till utveckling. Du har mandat att fatta egna beslut inom ramen för din anställning. Som verksamhetsledare leder och planerar du det dagliga arbetet på anläggningen. Du planerar, driver och utvecklar verksamheten tillsammans med personalen och styrelsen. Administrativa arbetsuppgifter kan exempelvis vara att ansökningar/redovisning av bidrag, medlemsregister, schemaläggning och fakturering. Du kommer att ha ansvar för underhåll och drift på anläggningen och ha mycket kontakt med kommun, förbund och myndigheter där du är klubbens ansikte utåt. Tillsammans med styrelsen tar du ansvar för en hållbar ekonomi.
Önskvärda kvalifikationer
Du har en utbildning inom ledarskap, pedagogik, anläggning eller annan utbildning som vi bedömer är likvärdig
Du är ansvarsfull och har förmågan att arbeta strukturerat och självständigt
Du är intresserad av utveckling inom arbetsområdet
Du är drivande, initiativrik och engagerad i det du gör
Du tycker att det skulle vara stimulerande att arbeta inom en ideell förening som ger dig möjlighet till stor utveckling och ett nära samarbete med både personal och medlemmar
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet inom ridskoleverksamhet är mycket meriterande men inget krav.
Körkort är nödvändigt och gärna erfarenhet av att köra tyngre fordon.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister behöver uppvisas vid en anställning hos oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kommer att tillämpas.
Tjänstgöringsgrad 50-75 %.
Schemalagd arbetstid som omfattar kvällar och helger.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan skickas till sandra.persson@kalmar.se
senast 2025-11-30
Frågor besvaras av ordförande Sandra Persson via mail alternativt telefon 070-8650779
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: sandra.persson@kalmar.se Omfattning
