Verksamhetskoordinator till samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-02-25
Vill du bidra till arbetet med att skapa bättre förutsättningar att möta behoven hos de som bor, verkar i och besöker Nynäshamns kommun - idag och i framtiden? Vill du ha en viktig administrativ roll som har stor betydelse i det operativa? Då behöver vi dig! Välkommen till vårt team!
Nynäshamn är en kommun nära Stockholm som kontinuerligt växer för att rymma såväl fler som mer. Det är både intressant och utmanande att bevara och utveckla vår landsbygd och natur samtidigt som våra tätorter växer.
Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetskoordinator på staben får du en central och koordinerande funktion där du driver och stödjer verksamhetens administrativa och strategiska processer. Du ansvarar för att planera och administrera interna möten såsom styrgrupper, vilket inkluderar att ta fram agendor, samla in och kvalitetssäkra underlag, föra protokoll samt följa upp beslut. Du samordnar även förvaltningens årshjul för mål, budget, prognoser och verksamhetsplanering, där du säkerställer att rätt information samlas in från berörda i tid.
En viktig del av uppdraget är att sätta upp och förvalta strukturer, mallar och checklistor för rapportering till ledning och politik. Du bidrar till att skapa enhetliga och effektiva arbetssätt genom att samordna utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen samt andra förvaltningsgemensamma processer. Vidare utreder du remissvar och samordnar arbetet med övergripande styrdokument och rapporter.
I rollen ingår även löpande administrativa uppgifter så som att boka tjänsteresor och hantera praktiska arrangemang kopplade till möten och uppdrag och arbetsuppgifter och uppdrag kan komma att förändras beroende på förvaltningens behov i stort.
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett och viktigt uppdrag där vi planerar, utvecklar och förvaltar kommunens fysiska miljö och samhällsservice. Vi arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen - från översiktlig planering, mark- och exploateringsfrågor och bygglovshandläggning till drift, underhåll och utveckling av kommunens infrastruktur, anläggningar och offentliga miljöer. Hos oss samlas tjänstepersoner med olika kompetenser som tillsammans skapar en hållbar, attraktiv och trygg kommun för invånare, näringsliv och besökare.
I förvaltningens ansvar ingår även arbetet med geodata och kartframställning, miljö- och klimatarbete, detaljplanering samt natur- och kulturmiljöfrågor. Vi ansvarar också för trafikplanering och väghållning, inklusive drift och underhåll av gator och vägar. Vidare utvecklar och sköter vi stadsmiljöer, parker, naturreservat, rekreationsområden och andra grönområden.
Förvaltningen ansvarar även för drift, underhåll och utbyggnad av kommunens vatten-, dagvatten- och avloppssystem samt miljö- och renhållningsfrågor. Därtill hanterar vi kommunens verksamhetsfastigheter - såsom skolor, boenden och administrativa lokaler - i nära samverkan inom organisationen. Vi driver dessutom kommunens fordonsverksamhet och lokalvård.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• minst gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med administrativt arbete
• dokumenterad erfarenhet av att arbete inom en politiskt styrd organisation
• goda läs- och språkkunskaper samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• god datorvana och behärskar Office-programmet
• kunskaper inom nämndadministration, remisshantering och utredning
Det är meriterande om du har:
• utbildning inom förvaltningens ansvarsområden eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• grundläggande kunskaper inom förvaltningsrätt, GDPR-förståelse, kommunallagen och liknande lagstiftning
• kunskaper i Artvise, Public 360, Hypergene, MyCarta och Proceedo
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som är strukturerad och självgående, med förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt i både tal och skrift. Du har en god analytisk förmåga och ett problemlösande arbetssätt som hjälper dig att navigera i komplexa frågor. För att trivas och lyckas i rollen är du mål- och resultatorienterad, tar initiativ när det behövs och arbetar kvalitetsmedvetet. Du har dessutom en pedagogisk insikt som gör att du kan förklara och förankra information på ett tydligt sätt. En helhetssyn på verksamheten, förmåga att uttrycka dig klart och en ekonomisk medvetenhet ser vi som värdefulla egenskaper som stärker din profil ytterligare.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
• Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
