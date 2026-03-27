Verksamhetskoordinator till hemtjänsten - Aleo Care AB
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2026-03-27
Vill du ha en central roll i en växande verksamhet där du får skapa struktur, driva processer och vara länken mellan olika funktioner? Nu söker vi en verksamhetskoordinator till Aleo Omsorg, en nyckelroll för dig som trivs med ansvar, samordning och att ha många kontaktytor.
Hos oss får du arbeta i en dynamisk organisation där du bidrar till att skapa kvalitet, effektivitet och trygghet, både för kunder och medarbetare.
Om rollen
Som verksamhetskoordinator blir du en central funktion i verksamheten och fungerar som en spindel i nätet mellan myndigheter, ledning och personal. Du arbetar nära enhetschef och övriga stödfunktioner och har en viktig roll i att säkerställa att beslut följs upp och att insatser genomförs enligt plan.
Rollen innebär ett brett ansvar med många kontaktytor, där du både samordnar, följer upp och driver arbetet framåt. Du ansvarar för våra enheter i Österåker och Oxelösund, vilket kräver struktur, tydlig kommunikation och god prioriteringsförmåga.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Dina arbetsuppgifter som verksamhetskoordinator omfattar bland annat:
Samordning & informationsflöde - ta emot, strukturera och fördela information till berörda parter i organisationen
Myndighetskontakt & samverkan - vara kontaktperson gentemot kommun, biståndshandläggare och andra externa aktörer
Uppföljning av beslut - säkerställa att beviljade insatser planeras, genomförs och följs upp korrekt
Kund- och verksamhetsuppföljning - följa upp kvalitet, insatser och dokumentation
Stöd till verksamheten - avlasta enhetschef och stötta personal i administrativa och samordnande frågor
Utveckling av rutiner & arbetssätt - bidra till att skapa struktur, effektivitet och förbättring i verksamheten
Dokumentation - arbeta löpande med dokumentation enligt gällande krav och riktlinjer
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och som har förmågan att skapa struktur i en dynamisk vardag.
Strukturerad & organiserad - du har förmåga att planera, prioritera och hålla ihop många parallella uppgifter
Ansvarstagande & uthållig - du följer upp, släpper inte saker och säkerställer att arbetet blir slutfört
Kommunikativ & tydlig - du uttrycker dig väl och skapar god dialog med både interna och externa kontakter
Stresstålig & lösningsorienterad - du hanterar perioder med högt tempo och hittar vägar framåt
Självständig & initiativtagande - du driver ditt arbete framåt och skapar struktur där det behövs
Flexibel & samarbetsinriktad - du trivs med många kontaktytor och samarbeten
Erfarenhet från vård- och omsorgsbranschen
Erfarenhet av samordning, administration eller liknande roll
Är utbildad som undersköterska eller likvärdigt
God datorvana och erfarenhet av dokumentation
Mycket god svenska i tal och skrift
Tjänstgöring och arbetstider
Tjänstgöring: måndag-fredag Arbetstider: 08.00-16.45 Anställningsform: heltid (100%) | tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse, men gärna med start omgående. Arbetsplats: Täby
Vi tar ej emot ansökningar per mejl. Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7443355-1918261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Kanalvägen 17 (visa karta
)
183 38 TÄBY Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Tuva Lindvall tuva@aleocare.se 0762302219
