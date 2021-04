Verksamhetskoordinator till Helsingborgs museer - Helsingborgs kommun - Kontorsjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Helsingborgs kommun

Helsingborgs kommun / Kontorsjobb / Helsingborg2021-04-12Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museer och Dunkers kulturhus. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.Om arbetsplatsenHelsingborgs museer har som uppdrag att skapa förståelse för samband mellan dåtid, nutid och framtid. Att med utgångspunkt i kultur- och naturarv bidra till en hållbar samhällsutveckling, främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.Helsingborgs museer består av tre avdelningar; Fredriksdal museer och trädgårdar, Kulturmagasinet och Verksamhetsstöd. Fredriksdal är med sina historiska parker, kulturlandskap och botaniska trädgård en oas mitt i Helsingborg. Här upplever besökaren ett historiskt Skåne i miniatyr med 36 ha kultur- och naturhistoria. Här finns lantrasdjur, gårdar, stadskvarter och herrgårdsmiljö. Kulturmagasinet ansvarar för Helsingborgs museers arkiv, bibliotek, fotografi- och föremålssamling, kulturmiljövård samt förvaltning och utveckling av det medeltida borgtornet Kärnan. Kulturmagasinet arbetar också med att förvalta stadens offentliga konst. Helsingborgs museer är ett samtidsorienterat, aktuellt och angeläget museum för helsingborgarna. Vi arbetar för kulturarvets utveckling och dess betydelse för ett hållbart samhälle.Vi söker nu en person som kan arbeta som verksamhetskoordinator för Helsingborgs museer.2021-04-12Strategiskt och operativt stöd till verksamhetschefenPlanering och koordinering av verksamhetenInternkommunikatör, arbete med att utveckla strategier för Helsingborgs museers internkommunikationSamordnare och sekreterare för den lokala samverkansgruppenStöd till verksamheten i arbetsmiljöärenden, planering och administration gällande skyddsronder, riskbedömningar och utbildningsinsatserSamordning, sammanställning och analys av statistik och nyckeltal internt och externtArbete med och utveckling av Helsingborgs museers verksamhetsplaner, löpande avstämningar m mStöd i inköps- och upphandlingsfrågorVi söker dig som är/harHögskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom administrationGoda IT-kunskaper i kombination med vana att arbeta med Outlook och andra digitala verktygDokumenterad flerårig erfarenhet av arbete inom administration och verksamhetkoordineringUtbildning i eller erfarenhet av projektledningIntresse att vara med i förändringsarbetet med framtidens museiverksamhetBra på att nätverka, att skapa och upprätthålla samarbeten och relationer, både internt och externtBra på att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska/engelskaVan vid att leda dig själv, ta egna initiativ och prioritera bland arbetsuppgifterHandledande, bemötande och servicetänkandeÖvrig informationSista dag att ansöka är 7 majAnställningsform: tillsvidareOmfattning: 100%Tillträdesdatum: 1 augustiAntal tjänster: 1För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädareDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-07Helsingborgs kommun5685075