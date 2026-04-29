Verksamhetskoordinator till Gullspångsbostäder och Skagerns Energi
2026-04-29
Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB är helägda kommunala bolag med uppdrag att bidra till ett tryggt, hållbart och attraktivt Gullspång. Bolagen ansvarar för bostäder, lokaler samt energiverksamhet och har ett nära samarbete med Gullspångs kommun.
Vi söker nu en strukturerad, serviceinriktad och driven Verksamhetskoordinator som vill ha en central och varierad roll i våra bolag. Rollen innebär ett brett ansvar med många kontaktytor och goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
Arbetsuppgifter
Som Verksamhetskoordinator har du ett samordnande och administrativt ansvar för bolagens löpande verksamhet. Dina arbetsuppgifter är varierande och omfattar bland annat:
* Administration av hyresavtal, kontrakt, uppsägningar och hyresaviseringar i fastighetssystem
* Handläggning av ärenden kopplade till störningar, inkasso och vräkningsprocesser
* Uppdatering och kvalitetssäkring av fastighets- och hyresgästdata
* Samordning av planerade och akuta underhållsarbeten
* Kundservice via telefon, e-post och personliga besök
* Stöd till ekonomiavdelningen med enklare bokföring och fakturahantering
* Administration av löner och arvoden för personal och styrelse
* Marknadsföring av lediga lägenheter och lokaler samt uppdatering av webbplats
* Hantering av post, diarieföring och arkivering
* Administration och samordning av kontakter samt samverkan med Gullspångs kommun
* Rapportering och uppföljning gentemot myndigheter och andra intressenter
* Koordinering och administrativt stöd inom affärsutveckling, projekt och investeringar
* Stöd i styrelsearbetet, inklusive kallelser, protokoll och uppföljning av beslut
* Lösningsorienterad hantering av övriga förekommande arbetsuppgifter inom bolagenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av administrativt arbete
* God datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office
* Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande är:
* Erfarenhet av arbete i fastighetssystem
* Erfarenhet av fastighetsförvaltning eller ekonomiadministration
* Erfarenhet från kommunal eller bolagsadministrativ verksamhetDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är:
* Strukturerad och organiserad
* Självgående och initiativtagande
* Serviceinriktad och kommunikativ
* Lösningsorienterad och flexibel
Du trivs med att arbeta brett, har god samarbetsförmåga och kan hantera flera parallella uppgifter på ett professionellt sätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Omgående uppstart är önskvärd, och tjänstens omfattning kan utformas som heltid eller deltid i samråd med kandidaten.
Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla delar av bostadsmarknaden i Gullspångs kommun. I en mindre kommun och i ett mindre bolag så ges du möjlighet att vara både strategisk och operativ. Bolaget har kontor i Hova och Gullspång.
I Gullspångs kommuns vision "Gullspångs kommun 2035 Trygg och levande med driv och mod att utvecklas" spelar Gullspångsbostäder en viktig roll och arbetet med att implementera detta i verksamheten kommer att vara en central del framöver. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322658".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gullspångs kommun
(org.nr 212000-1637), https://gullspangsbostader.se/
542 21 MARIESTAD
Gullspångs kommun Ledningsverksamhet Kontakt
VD Gullspångsbostäder AB & Skagerns Energi AB
Ola Sundgren ola.sundgren@gullspang.se 0551-363 38
9883309