Verksamhetskoordinator, QMM
Scania Industrial Maintenance AB är ett tekniskt produktionsstödjande bolag inom Scania CV AB. Vi ansvarar för produktions- och fastighetsunderhåll inom Scania och har cirka 1 200 medarbetare i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Vår verksamhet präglas av kontinuerlig utveckling, hög kompetens och nära samarbete.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där specialistkunskap inom områden såsom automation, styr- och reglerteknik, el samt VVS förenas med Scanias värderingar och långsiktiga hållbarhetsarbete. Samtliga medarbetare omfattas av attraktiva förmåner, däribland resultatbonus, arbetstidsförkortning, personalbil och tillgång till Scanias semesterbostäder i Sverige.
Om rollen
Vill du arbeta nära produktionen och samtidigt vara med och utveckla hur en modern prototypverksamhet styrs och fungerar? Vår verksamhet konstruerar och tillverkar olika typer av utrustningar till produktutvecklingen och produktionsenheterna. Vi är en viktig del i att möjliggöra Scanias omställning mot elektrifierade och hållbara transportsystem.
Nu söker vi en Verksamhets koordinator till QMM - en roll för dig som vill kombinera struktur, analys och driv med ett tydligt verksamhetsfokus.
I denna roll där du arbetar nära produktion, beredning och ledning. Du ansvarar för att skapa struktur, driva uppföljning och bidra till att utveckla våra flöden, arbetssätt och samarbeten. Rollen kombinerar operativt arbete med verksamhetsutveckling, där du både stödjer den dagliga driften och driver förbättringar framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ställagehantering och koordinering -Produktionsstyrning och flödesutveckling
• Uppföljning och analys av KPI:er och verksamhetsdata
• Mötesstruktur och koordinering mellan funktioner
• Underhållskoordination och uppföljning av driftsäkerhet
• Leverantörsuppföljning och förbättringsarbete
• Fakturahantering (P2P / Monitor) och uppföljning av ekonomiska flöden
• Arbetsmiljöstöd och uppföljning
• Dokumentbevakning och säkerställande av struktur
• Superuser i Monitor - stöd till verksamheten och utveckling av arbetssätt
• Driva förbättringsarbete baserat på data och identifierade behov
Vem är du
• Är strukturerad och analytisk
• Är driven och får saker att hända
• Har god kommunikativ förmåga
• Trivs i en roll nära produktion och verksamhet
• Har förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt i en komplex miljöPubliceringsdatum2026-05-03Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom ekonomi, teknik eller motsvarande
• Erfarenhet från industriell verksamhet
• Erfarenhet av affärssystem (gärna Monitor)
• Erfarenhet av fakturahantering och uppföljning
• God systemvana (ERP/Excel)
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vilka är vi
Vår avdelning består av tre delar: två verkstäder och en tjänstemannagrupp. I rollen kommer du att arbeta nära dessa funktioner och vara en viktig länk i att koordinera arbetet, skapa struktur och driva uppföljning i verksamheten.
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Du blir en viktig del i att utveckla både det dagliga arbetet och vår framtida verksamhet - i en miljö där produktion, teknik och innovation möts.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsplats med hybridarbetsmöjligheter när rollen och verksamhetens behov tillåter, inklusive Scania Sergel och Midway-hubbar. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar. Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, bestående av ditt CV, och ber dig vänligen att inte bifoga ett personligt brev för att säkerställa en effektiv och opartisk rekryteringsprocess för alla parter.
Ansök så snart som möjligt, senast 2026-05-17. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta Underhållschef Stefan Pettersson: stefan.x.pettersson@scania.com
Rekvisition ID: 28216
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
