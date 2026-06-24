Verksamhetskoordinator
Föreningen Konstepidemin / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-06-24
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Nu söker vi dig som tillsammans med föreningens medlemmar vill leda föreningen vidare i dess utveckling, både med det publika programmet och föreningens hjärta – ateljéerna. Du är spindeln i nätet och har många bollar i luften samtidigt. Arbetet sker i samarbete med våra medlemmar, övrig personal och du arbetar på uppdrag av styrelsen, i en kreativ och internationell kontext.
Huvudansvar
• Ett övergripande ansvar för långsiktig planering, samordning, utveckling och finansiering av föreningen.
• Arbeta för en öppen och tillgänglig plattform och verksamhet för besökare, kulturutövare och samarbetspartners.
• Ingå i samordningsgruppen med delegerat personalansvar i det dagliga arbetet. Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
• Samordna den övergripande programläggningen för Konstepidemins publika verksamhet.
• Ansvara för föreningens verksamhetsplanering samt sammanställa verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
• Utveckla samarbetsformer och projekt för den publika verksamheten och medlemmars initiativ.
• Ta emot och följa upp förfrågningar om samarbeten och samarrangemang.
• Strategiskt nätverka för att främja verksamhetens utveckling lokalt, nationellt och internationellt.
• Arbeta strategiskt med ekonomi- och budgetarbete i samarbete med ekonomisamordnaren.
• Ansvara för ansökningar om verksamhets- och projektbidrag övergripande för föreningen.
• Attestera löpande betalningar, inklusive löner.
• Förbereda underlag och rapportera till och från styrelsen samt Konstepidemins Konstnärliga Råd
• Upprätthålla och utveckla policydokument kontinuerligt.
• Stötta kollegor i deras uppdrag, arbeta för en god arbetsmiljö samt hålla i medarbetarsamtal.
Kompetens
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande utbildning/erfarenhet.
• Erfarenhet av projektledning eller liknande, inom kulturfältet är meriterande.
• God kunskap om konst- och kulturfältet. Kunskap inom kulturpolitik är meriterande.
• Grundläggande kunskap eller erfarenhet inom personalrelaterade frågor.
• Grundläggande kunskap eller erfarenhet om budgetarbete och ekonomisk uppföljning.
• Erfarenhet av arbete i civilsamhället, gärna inom en medlemsstyrd eller ideell organisation.
• God organisatorisk förmåga.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som trivs i en miljö där du både kan arbeta självständigt och samarbeta med olika typer av människor, är ansvarstagande och har en vana av att hålla många parallella processer i gång. Du behöver vara lyhörd, ha god kommunikationsförmåga och kunna skapa struktur i en kreativ miljö. Du bör också ha förmågan att se en helhet samtidigt som du kan zooma in för att arbeta med detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och värdesätter en inkluderande arbetsmiljö.
Information
Start: Hösten 2026
Omfattning: Deltid 50 – 60 %. Tillsvidareanställning
Placering: Konstepidemin, Göteborg.
Sista ansökningsdag är 16 augusti. Din ansökan ska innehålla CV och ett kort personligt brev, samlade till en pdf-fil.
Döp dokumentet till ditt namn och mejla till: rekrytering@konstepidemin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Din ansökan ska innehålla CV och ett kort personligt brev, samlade till en pdf-fil.
E-post: rekrytering@konstepidemin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Döp dokumentet till ditt namn.". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Konstepidemin
Konstepidemins Väg 6 (visa karta
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413 14 GÖTEBORG Kontakt
Verksamhetskoordinator
Charlotta Eidenskog charlotta@konstepidemin.se Jobbnummer
9977770