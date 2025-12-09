Verksamhetskoordinator
2025-12-09
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Den aktuella tjänsten är placerad på kommunstyrelseförvaltningen inom verksamhetsområdet för samhällsbyggnadsfrågor.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Vi letar efter en driven verksamhetskoordinator som vill bidra i både det dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen inom samhällsbyggnadsfrågor. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och passar dig som trivs med många kontaktytor, både internt och externt. Du arbetar självständigt och fokuserat med analyser. Du kommer att ansvara för kommunens energifrågor och får en nyckelroll i att planera, samordna, följa upp och utveckla kommunens arbete inom energiområdet.
Du kommer att vara en nyckelspelare för att stödja verksamheten i utveckling av våra processer.
Du genomför utredningar, tar fram beslutsunderlag och besvarar remisser. Du trivs med att klargöra komplexa frågeställningar och tar självständigt arbetet framåt mot lösningar.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som har relevant universitets- eller högskoleutbildning, samt dokumenterad erfarenhet av likande uppdrag och utvecklingsarbete. Meriterande är om du har erfarenhet från offentlig sektor.
Du är en kommunikativ och lyhörd person som bemöter andra på ett vänligt och respektfullt sätt. Du skapar enkelt nya kontakter och bygger långsiktiga relationer i ditt arbete. Din flexibilitet och anpassningsförmåga gör att du tryggt kan hantera förändringar och nya situationer.
Du arbetar strukturerat och självständigt, tar initiativ och bidrar gärna med nya idéer och lösningar. Samarbete är viktigt för dig. Du har god digital kompetens och har lätt för att ta till dig nya system och verktyg. Du uttrycker dig tydligt och korrekt på svenska, både muntligt och skriftligt, vilket är nödvändigt i det dagliga arbetet.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
Vi söker dig som vill vara med och driva Tjörns samhällsutveckling framåt. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och samarbeta i en organisation där engagemang och hjälpsamhet står i centrum.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vill bidra med din kompetens och samtidigt vara en del av en arbetsplats där vi trivs, utvecklas och gör skillnad tillsammans.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ks 2025/399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Kontakt
Verksamhetschef kommunstyrelseförvaltningen
Carolina Färdig carolina.fardig@tjorn.se 0304-60 16 48 Jobbnummer
9634597