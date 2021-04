Verksamhetskonsult/Portalansvarig till internationellt konsultfö - Framtiden i Sverige AB - Byggjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Göteborg2021-04-02Är du en kommunikativ, nyfiken och strukturerad person? Vill du arbeta med dokument- och informationshanteringsprocesser? Sök tjänsten redan idag!2021-04-02Portal och informationshantering är vår kunds specialisttjänst där de har möjlighet att utveckla och rädda vår framtida värld genom att se till att det IT-stöd som de levererar till sina kunder skapar en grund för hållbar och effektiv dokument- och informationshantering. Tjänsten som verksamhetskonsult/portalansvarig handlar om att hjälpa kunderna (som verkar inom bygg- och fastighetsbranschen) med att utveckla sin verksamhet genom rådgivning och expertstöd avseende deras dokument- och informationshanteringsprocesser. Med stöd av en etablerad webbtjänst sätter du grunden för verksamhetens strukturer och rutiner så att både projekt och förvaltning får effektiva dokument- och informationsflöden.I rollen får du stort ansvar att forma din arbetsdag. Viktigt är att du känner dig bekväm med att ha daglig kontakt med kunder och kollegor samt att du hela tiden är nyfiken och är hungrig efter att lära dig mer inom området. Initialt kommer du att få en god upplärning genom att avlasta dina kollegor, för att på sikt bli alltmer självgående.Vår kund är ett internationellt konsultföretag som planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Företagets kompetens är bred och erbjuder tjänster inom bland annat arkitektur, byggkonstruktion, infrastruktur och IT. De har flera tusen anställda i ett flertal länder och är utsedda till en av de högst rankade drömarbetsgivarna för nyutexaminerade ingenjörer i teknikkonsultbranschen. Företaget ligger i centrala Göteborg med goda kollektivtrafikförbindelser.Mer information om vårt kundföretag ges vid intervjutillfälle.I den här rollen lägger vi stor vikt vid din personlighet och ditt intresse för området. Vi önskar att du är en strukturerad, kommunikativ och nyfiken person och drivs av att ge ett bra kundbemötande för att skapa långsiktiga kundrelationer. Du tar egna initiativ och vågar ställa frågor för att komma in i rollen.Skallkrav:Ingenjörsutbildning inom bygg eller projektledningSvenska och engelska i tal och skriftMeriterande:Erfarenhet av en liknande rollSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Maj/Juni 2021Placeringsort: GöteborgArbetstider: KontorstiderOmfattning: Heltid, 100 %Urval sker löpande! Ser fram emot din ansökan!Kontaktperson(er)Sophie Carlborg0761861235Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671226