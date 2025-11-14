Verksamhetskonsult inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel och servering
Sokigo levererar moderna system som har förändrat och förenklat tillsynsarbetet i många av Sveriges kommuner. Våra kunder upplever inte bara effektivare processer utan också större arbetsglädje i vardagen!
Nu söker vi en engagerad verksamhetskonsult inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel och servering - en roll där du bidrar till att utveckla framtidens digitala samhällsbyggnad.
Om rollen
Att arbeta som verksamhetskonsult hos oss på Sokigo innebär att du:
ingår i ett sammanhållet team där alla samarbetar och stöttar varandra
lär dig nya saker och utvecklas genom dina uppdrag
möter kunder, bygger långsiktiga relationer och arbetar nära deras verksamheter
I praktiken arbetar du främst med våra system Ecos och AlkT, där du hjälper kunder att lösa problem, leder dem mot nya och effektivare arbetssätt, delar med dig av din kunskap och stöttar vid övergångar till nya digitala lösningar - både på distans och på plats hos kund.
Vem söker vi?
Du är en person som:
är utåtriktad, social och affärsorienterad
trivs med att utmana och att bli utmanad
tycker att kundmöten är en naturlig del av arbetet och skapar förståelse och trygghet i kundens förändringsarbete
är nyfiken och kreativ samt kan identifiera förbättringsmöjligheter för de verksamheter vi stödjer
uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Kunskap inom livsmedels- och alkohollagstiftning
Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 250 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group.
Vi är en del av det moderna och hållbara arbetslivet - Sokigo har en positiv inställning till att kunna arbeta hemifrån och strävar efter att hitta rätt balans utifrån respektive roll och person.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Sokigo tillämpar ett digitalt arbetssätt och våra medarbetare är placerade på många olika orter i Sverige. Flertalet som jobbar med Ecos tillhör vårt kontor i Sundbyberg För att skapa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess, använder vi oss av personlighets- och kapacitetstester vid vårt urval. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så fort som möjligt då vi rekryterar löpande.
I den här rekryteringen har Sokigo redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss därför all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Som rutin utför vi alltid bakgrundskontroll på tilltänkta kandidater. Ersättning
