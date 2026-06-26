Verksamhetskonsult inom GIS till Aveki
Aveki AB / Organisationsutvecklarjobb / Växjö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Växjö
2026-06-26
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Som verksamhetskonsult hos Aveki arbetar du nära våra användare och hjälper dem att få ut maximalt värde av vårt egenutvecklade GIS-baserade verksamhetssystem, Energi- och VA-banken. Rollen kombinerar teknik, verksamhetsförståelse och kundkontakt och erbjuder en varierad vardag där du bidrar till att effektivisera våra kunders processer och systemanvändning.
Aveki växer, och vi söker en ny kollega till vårt erfarna konsultteam i Växjö. Du blir en viktig del av teamet och en naturlig kontaktpunkt mellan användarnas verksamhet och våra tekniska lösningar.
Om rollen
I rollen som verksamhetskonsult arbetar du med både nya och befintliga kunder och ansvarar successivt för egna uppdrag och projekt. Du samarbetar tätt med användare för att förstå deras behov och omsätta dem till fungerande lösningar i systemet. Arbetet är självständigt men sker alltid i nära samverkan med kollegor inom konsult- och utvecklingsteamet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat implementering och konfiguration av Energi- och VA-banken, support och rådgivning till användare samt utbildning av nya och befintliga användare. Rollen innefattar även arbete med uppdateringar och installationer, integrationer mot andra system samt datakonvertering och databashantering. Du bidrar också med din verksamhetskompetens som domänexpert internt och ger värdefull input och feedback i utvecklingsarbetet.
Om Aveki
Vi utvecklar GIS-baserade verksamhetssystem för samhällsbyggnadssektorn. Vår specialitet är att skapa helhetslösningar för kommuner och organisationer som har ett behov av att integrera geografisk information med annan verksamhetsdata. Över hälften av Sveriges kommuner och pastorat är kunder till oss och vi har vuxit varje år sedan starten 2001.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har relevant utbildning eller erfarenhet inom GIS och/eller andra verksamhetssystem. Erfarenhet av konsultarbete är meriterande, liksom kunskaper inom databashantering, SQL och systemintegrationer. Det är även en fördel om du har ett intresse för IT eller har förståelse för verksamheter inom VA, energi, fjärrvärme eller fjärrkyla.
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära användare. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete, en hög servicekänsla och ett affärsmässigt förhållningssätt. Kvalitet och långsiktiga relationer är viktiga drivkrafter i ditt arbete.
Varför Aveki?
Hos Aveki får du en gedigen introduktion genom vår onboardingprocess, vilket ger dig goda förutsättningar att lyckas i rollen. Företagskulturen präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett genuint engagemang för både medarbetare och kunder.
Vi värnar om balans mellan arbetsliv och fritid och erbjuder förmåner som friskvård, hälsoundersökning och sjukförsäkring. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi uppmuntrar kontinuerlig kompetensutveckling.
Ansök redan idag
Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@aveki.se
senast den 2 augusti.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! På grund av semesterperioden kommer vi att gå igenom ansökningarna och påbörja urvalet från och med den 3 augusti.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: jobb@aveki.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetskonsult GIS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aveki AB
(org.nr 556613-9852), http://www.aveki.se
Reveljgränd 5 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Jobbnummer
9981980