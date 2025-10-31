Verksamhetskonsult inom affärssystem - Dynamics 365 F&O
2025-10-31
Företagspresentation Till vår kund, en ledande aktör inom affärssystem och digitala verksamhetslösningar, söker vi nu en Verksamhetskonsult inom Dynamics 365 F&O. Företaget kombinerar lång erfarenhet med framåtblick och har ett tydligt fokus på kundrelationer, kvalitet och långsiktig utveckling. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära verksamheten, förstå flödena bakom affärssystemen och bidra till förbättringar som märks i vardagen.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som Verksamhetskonsult inom affärssystem blir du länken mellan användarna och tekniken. Du analyserar affärsflöden, fångar behov och ser till att lösningarna i Dynamics 365 Finance & Operations stödjer verksamheten på riktigt - inom områden som inköp, logistik, produktion och ekonomi. Du arbetar rådgivande, ofta i nära samarbete med både kunder, utvecklare och arkitekter. Rollen handlar inte om kodning, utan om att förstå hur processer fungerar och hur de kan utvecklas. Här får du kombinera din verksamhetsförståelse med ett växande systemintresse - och skapa verklig nytta för kunden.
Din profil Du har en naturlig förmåga att se hur detaljer hänger ihop med helheten. Där andra ser otydlighet hittar du struktur och en väg framåt.
Kommunikationen är en av dina styrkor - du lyssnar, förklarar och bygger förtroende genom tydlighet.
Du drivs av att skapa ordning, hitta lösningar och förbättra det som kan göras bättre.
Och även om du inte är tekniker, väcks din nyfikenhet när du ser hur digitala lösningar kan förenkla och stärka verksamheten. Rollen kräver att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, inköp, logistik eller motsvarande område.
• Minst ett års erfarenhet från arbete inom något av dessa områden.
• God förståelse för affärsprocesser och hur systemstöd kan bidra till effektivitet.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har arbetat som superuser, systemansvarig eller deltagit i ett implementationsprojekt.
• Har erfarenhet av större affärssystem som SAP, Dynamics 365 eller liknande.
Uppdraget är inledningsvis en hyrrekrytering via Unik Resurs, med mycket god möjlighet till fortsatt anställning hos kund.Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam; Madeleine Sandberg, 0704-10 63 98, madeleine.sandberg@unikresurs.se
Daniel Stålbäck, 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
