Verksamhetshandläggare
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Boden Visa alla administratörsjobb i Boden
2025-09-18
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla Sveriges totalförsvar? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata.
Om avdelningen
Som verksamhetshandläggare kommer du att tjänstgöra vid Samverkansavdelning (J9) och är direkt ansvarig under chefen för samverkansavdelningen. Avdelningens främsta uppgift är att samverka med andra myndigheter för att tillsammans skapa rutiner och planer för ett gemensamt totalförsvar med försvarsmaktens (Norra militärregionen) försvarsplanering som utgångspunkt. Avdelningen består av både militära och civila arbetstagare, med befattningar som samverkansofficer, planeringsofficer, stabsofficer och handläggare samverkan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Administrera avdelningens intranät
• Föra protokoll/minnesanteckningar vid samverkan
• Sammanställa och dela rapporteringsunderlag
• Vara besöksmottagare vid samverkan
• Bokning av resurser
• Tillsammans med samverkansavdelningens- och stabens personal kunna delta
• - vid samverkan med regionala/lokala myndigheter, organisationer och aktörer avseende samhällets stöd till Försvarsmakten vid försvarsplanering
• - vid Totalförsvarsövningar
• - i planeringsgrupp inom staben
KRAVPubliceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• B-körkort (manuell växellåda)
• Aktuell och relevant kunskap och erfarenhet av att arbeta i Microsoft SharePoint miljöDina personliga egenskaper
Du tycker om samarbete och samordning, ser vad som behöver göras och är flexibel och lyhörd. Du är intresserad av att utvecklas inom eget ansvarsområde. Du är ansvarsfull och strukturerad i ditt arbete och har ett högt säkerhetsmedvetande. Du har hög personlig integritet, förmåga att skapa och bibehålla förtroende när det kommer vara en viktig del i samverkan med andra myndigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av stabstjänst
• Administrativt arbete vid myndighet
• God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Boden.
Befattning: Civil.
Tjänsten innefattar resor, samt kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Tillträdesdatum: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Kontakta Thorbjörn Hansson via FM växel, 08- 788 75 00.
Fackliga företrädare
SEKO/F: Susanne Thunberg
OFR/S Försvarsförbundet: Annelie Forshage
OFR/O: Malin Scharffenberg Kahlke
SACO Sture Sundqvist
Samtliga nås via FM växeln 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.
Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl. ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9514601