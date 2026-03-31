Verksamhetscontrollers till enheten för kvalitet- och utredning
2026-03-31
Ref: 20260744
Vill du vara med och utveckla en samhällsviktig verksamhet där kvalitet, analys och styrning står i fokus? Nu söker vi två verksamhetscontrollers med stark kvalitetsprofil som vill bidra till ett effektivt och strategiskt stöd till socialtjänstens olika verksamhetsområden.
Som verksamhetscontroller blir du en del av enheten för kvalitets- och uppföljningsfrågor inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att säkra och utveckla ett effektivt, strategiskt och rättssäkert stöd inom hela förvaltningen.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetscontroller arbetar du både verksamhetsnära och strategiskt. Du stödjer och samordnar verksamheterna i långsiktiga och övergripande frågor samt analyserar och följer upp deras efterlevnad gentemot mål, kvalitetsmått och andra styrande dokument, riktlinjer och gällande lagstiftning. En central del av uppdraget är att omsätta lagstiftning och styrmodeller till praktisk och tydlig styrning som gör skillnad i vardagen.
Du bidrar till utvecklingen av förvaltningens styr- och ledningsprocesser och är en aktiv part i arbetet med att stärka kvalitet, struktur och effektivitet. Rollen innebär nära samverkan med kollegor inom avdelningen, med verksamheterna samt med övriga delar av Malmö stad. Med verksamhetens behov och omvärldens förändringar som utgångspunkt är du en viktig del i att utveckla hållbara arbetssätt och strukturer som stödjer både chefer och medarbetare i deras uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen på kandidatnivå eller högre inom ett samhällsvetenskapligt område, exempelvis statsvetenskap, beteendevetenskap eller socialt arbete. Du har flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete och är van att arbeta med analys, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet i förhållande till kvalitet, målsättning samt styrdokument och lagstiftning.
Du har mycket god analytisk förmåga och kan översätta lagstiftning och övergripande styrning till konkret och användbar praktik. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och har god systemvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med tvärgående frågor i större organisationer, process- och förändringsledning samt styr- och ledningsprocesser i offentlig verksamhet. Erfarenhet av samordning och processledning samt erfarenhet av arbete i Stratsys är också meriterande.
Som person har du förmåga att tänka helhet, skapa förtroende och driva utveckling tillsammans med andra. Du trivs i en roll där analys, struktur och pedagogisk kommunikation vävs samman och där du får bidra till långsiktig utveckling i en komplex organisation.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för kvalitet och utveckling består av flera enheter med breda och varierande uppdrag som omfattar social hållbar utveckling, nämndsadministration, ärendeberedning samt stöd och analys för förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete. Avdelningen är en del av staben och utgör en av nio avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för chefer, medarbetare och nämnd att lyckas i sina uppdrag och bidra till en socialt hållbar stad för alla Malmöbor. Avdelningen tillhandahåller stöd till verksamhet, förvaltningsledning och nämnd inför verkställighet och beslut.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar cirka 2900 medarbetare varje dag för att stärka Malmöborna. Tillsammans arbetar vi för att öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga får goda uppväxtvillkor och skapa förutsättningar för en socialt hållbar stad. Hos oss får du ett samhällsviktigt uppdrag, professionell utveckling och möjlighet att göra verklig skillnad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Första intervjuer planeras att genomföras mellan den 21/4- 24/4.
Andra intervju planeras den 27/4.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
