Verksamhetscontroller till Malmö museum
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2026-06-09
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Ref: 20261274
Till Malmö museum söker vi nu en Verksamhetscontroller som har kunskaper, erfarenheter och stort intresse för verksamhetsplanering- och uppföljning och innebär en central roll på museet. Hos oss kommer du att få möjlighet att verka i dynamiska sammanhang där Malmö museums samlade verksamhet står i centrum. Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa med målet att ytterligare förstärka Malmö museums position som destination och unik mötesplats. Tillsammans arbetar vi för att bredda museet som besöksmål och attrahera fler besökare. Nu finns en möjlighet för dig att vara med!Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och stimulerande arbete på Malmö museum, där du ingår i enheten Verksamhetsstöd med ca 7-8 kollegor. Rollen som verksamhetscontroller innebär att du är ett verksamhetsnära och kvalificerat chefsstöd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning och redovisning samt andra aktuella uppgifter inom området som t. ex ansvar för kvalitetsstyrning, internkontroll och avtalsuppföljning. Rollen är av både strategiskt och operativ karaktär som omfattar, utifrån olika perspektiv, fokus på planering, koordinering, uppföljning och utveckling. Rollen innebär ansvar för att samordna arbetet med den gemensamma verksamhetsplanen, uppföljningar och årsanalys i nära samarbete med chefer och kollegor både på Malmö museum och kulturförvaltningen. Du ska självständigt kunna göra analyser och föreslå och presentera åtgärder till ledningen. Tjänsten ingår i enheten Verksamhetsstöd och du rapporterar till chef för Verksamhetsstöd.
Det ingår även administrativt arbete som exempelvis organisering och arrangering av ledningsmöten, bistå museets chefer med dokument och förberedelser inför möten av olika slag. Rollen kan också innebära att delta/leda projekt, utredningsarbete, omvärldsanalys, förbereda ärenden för kulturnämnden, svara på remisser eller andra utvecklingsinsatser. I tjänsten ingår även andra förekommande arbetsuppgifter.
Viss kväll- och helgverksamhet kan förekomma i undantagsfall.Kvalifikationer
Dina kvalifikationer och kompetenser:
Universitets- eller högskoleexamen inom administration, ekonomi, samhällsvetenskap eller annan utbildning som av arbetsgivaren, tillsammans med arbetslivserfarenhet, kan prövas som likvärdig.
Du har stor erfarenhet (minimum 3 år) av att arbeta i en roll med målstyrning, planering, koordinering och uppföljning samt att kontinuerligt presentera och informera grupper.
Du har god systemvana i office-programmen eller andra för tjänsten liknande relevanta system.
Erfarenhet av arbete i offentlig/kommunal verksamhet och administrativt arbete kopplat till styrprocesserna.
Du uttrycker dig mycket väl i både skrift och tal på både svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i kultursektorn.
God kunskap kopplat till IT-plattformen Stratsys (eller liknande uppföljningsverktyg).
Som person är du engagerad och utvecklingsorienterad med förmåga att ha ett helhetsperspektiv. Du trivs med att samarbeta med andra funktioner men också att jobba självständigt. Du är strukturerad, noga och har ett starkt kvalitetstänk. Du har ett prestigelöst arbetssätt och delar med dig av insikter, kunskap och erfarenheter. Du är initiativtagande och har lätt för att se vad som behöver göras och kommer med förslag på hur vi kan utveckla verksamheten. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är en god kommunikatör som följer upp och ser till att ditt budskap är tydligt för alla berörda parter. Med en nyfiken inställning strävar du efter att hålla dig uppdaterad på din omvärld och inom ditt yrkesområde.
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Kulturförvaltningen består av sju kulturinstitutioner samt ett antal administrativa avdelningar och enheter, av vilka Malmö museum är en.
Malmö museum är södra Sveriges största museum med ca 450 000 besökare årligen. Upplev allt från Nordens äldsta bevarade renässansslott till en riktig ubåt, levande grodor och vetenskapsfilm i 3D. Museet berättar i sina utställningar om bland annat historia, natur, teknik och sjöfart.
Malmö museum är organiserade i 3 enheter: Kulturarv, Utbud och värdskap samt Verksamhetsstöd och har ca 90 anställda. Vår vision är Malmö museum bygger broar mellan människor genom kulturarv och berättelser som berör. Läs mer om Malmö museum på vår hemsida: malmo.se/museum
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Särskild visstidsanställning (t o m 2026-12-31) med ev möjlighet till förlängning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Malmö stads värdegrund beskriver hur vi arbetar, samarbetar och bemöter varandra och genomsyrar allt vi gör. Värdegrunden bygger på respekt, engagemang och kreativitet och är en självklar del av vårt gemensamma förhållningssätt i vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261274". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare Vision
Genc Beqiri genc.beqiri@malmo.se +46733876022 Jobbnummer
9955636