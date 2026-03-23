Verksamhetscontroller till Kungsholmens äldreomsorgsavdelning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till utvecklingsenheten som verksamhetscontroller! Här får du möjlighet att arbeta självständigt, strategiskt, samarbeta och driva utveckling tillsammans med dina kollegor.
Du har en viktig funktion i utvecklingsenheten på avdelningen äldreomsorg och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Din närmsta chef är biträdande avdelningschef och du delar framförallt ditt ansvar med ytterligare controller samt verksamhetsutvecklare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du kommer att vara med och påverka styrningen och framtiden för Kungsholmens verksamheter inom äldreomsorg.
På enheten finns engagerade kollegor med olika specialistkompetenser som stöttar och lär av varandra.
Vi erbjuder ett årligt friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, sommararbetstid och semesterväxling.
Vi sitter i moderna lokaler på Flemminggatan i tekniska nämndhuset med närhet till både tåg, tunnelbana och buss
Din roll
Du leder och medverkar i projekt och utredningar och arbetar aktivt för att stödja cheferna i deras uppdrag. Vidare planerar du och följer upp verksamhetens mål, gör analyser och ansvarar för omvärldsbevakning inom området. En viktig del i detta är att arbeta proaktivt för att upptäcka och minimera risker, identifiera utvecklingsmöjligheter och att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag. I ditt uppdrag ingår det att stötta och vägleda chefer i hur de ska använda stadens system för ledning och styrning samt kvalitetsledningssystemet och tillhörande processer.
I ditt uppdrag ingår även att du:
Har ett övergripande ansvar för att upprätta och skriva avdelningens tertialrapport, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, och boendeplan
Stöttar enhetscheferna i processen för tertialrapport och verksamhetsberättelse
Ansvarar för delar av verksamhetsuppföljning enligt ramavtal
Skriver tjänsteutlåtanden och svarar på remisser till nämnd
Samordnar avdelningens kris och beredskapsarbete samt arbetar med risk och sårbarhetsanalys (RSA)
Deltar i upphandlingar
Kallar till, håller i och dokumenterar olika möten
Arbetet är varierande och föränderligt, därför kan även andra arbetsuppgifter förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
en relevant högskoleexamen
aktuell och dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en strategisk roll
erfarenhet av att tolka kvantitativ och kvalitativ data
mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
goda kunskaper inom office paket och andra digitala miljöer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av äldreomsorg.
Det är meriterande med erfarenhet från en politiskt styrd verksamhet på kommunal nivå. Det är även meriterande om du har erfarenhet av upphandlingar och erfarenhet av att arbeta i stadens integrerade system för ledning och styrning, ILS.
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Som person ser vi att du har en god analytisk förmåga och är självständig och trygg med att driva egna processer och frågor. Du är van vid att hålla presentationer och kommunicerar ditt material på ett pedagogiskt sätt. Du är flexibel och har förmåga att prioritera samt kan anpassa arbetsuppgifterna när nya eller akuta behov uppstår i verksamheten. Eftersom tjänsten medför att arbeta såväl i team med kollegor inom förvaltningen som med enhetschefer inom avdelningen behöver du ha en god förmåga att samarbeta.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.

För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1606".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen
Annika Trumstedt, biträdande avdelningschef annika.trumstedt@stockholm.se 0850808032
