Verksamhetscontroller till Kompetensenheten, Solna - Polismyndigheten, HR-avdelningen - Administratörsjobb i Solna

Polismyndigheten, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Solna2021-07-05Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en verksamhetscontroller till polisens utbildningsverksamhet, med placering på HR-avdelningens Kompetensenhet. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.Beskrivning av arbetsplatsHR-avdelningens uppgift är att skapa förutsättningar för en arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens chefer och medarbetare i att nå Polismyndighetens korta och långsiktiga mål.Kompetensenheten består idag av de tre sektionerna grundutbildning, fort- och vidareutbildning samt utveckling och samordning, och är den enhet vid HR-avdelningen som har ansvar för Polismyndighetens utbildningsverksamhet. Detta innefattar grundutbildning till polis samt kompetensutveckling av befintliga anställda likväl som myndighetens biblioteks- och kunskapstjänst. Kompetensenheten har ca 500 medarbetare och är inne i ett spännande och intensivt tillväxt- och omställningsarbete där du kommer att vara en viktig del i att bidra till utvecklingen av vår nya organisation.Din placering kommer att vara på sektionen för utveckling och samordning, i gruppen verksamhetsstöd. Gruppens uppdrag är att säkerställa ett strategiskt och administrativt stöd till enheten.2021-07-05Som verksamhetscontroller utgör du navet i enhetens arbete med samordning, planering, uppföljning och analys. Du stödjer enhetschefen i att ta fram underlag för ledning & styrning av enheten och jobbar tillsammans med ekonomicontroller och HR-partner för att bistå enhetens chefer i att löpande analysera verksamhetsmål och produktionsresultat i förhållande till ekonomiska resurser och tillgång på kompetens.Kompetensenheten är för närvarande inne i en stor utvecklings- och omställningsprocess. Det innebär bland annat att rutiner och överenskomna arbetssätt inte alltid är givna. . Som verksamhetscontroller har du en viktig uppgift i att bidra till att ta fram nya och effektivare arbetssätt liksom att förankra och kommunicera det inom HR-avdelningen.Du kommer till exempel att leda arbetet med att utveckla statistik och nyckeltal som underlag för ledning och styrning av utbildningsverksamheten. Du kommer att bli involverad i utvecklingsarbete kring ökad processorientering, kundfokus och i att säkerställa former för en betryggande intern styrning och kontroll av enheten.Detta är en möjlighet för dig som har:eftergymnasial utbildning inom det som arbetsgivaren bedömer relevant områdeflerårig aktuell erfarenhet av arbete som verksamhetscontroller eller i det som arbetsgivaren bedömer som liknande rollerfarenhet av att utveckla metoder och arbetssätterfarenhet av arbete i Officepaketetgod erfarenhet av arbete med statistik, personalekonomi eller motsvarandegod förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaVi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:erfarenhet av arbete som verksamhetscontroller inom offentlig verksamheterfarenhet av arbete i stora organisationererfarenhet av lean och/eller systembaserad styrningerfarenhet av utbildningsverksamhetArbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att samordna, strukturera och proaktivt leda arbetet framåt. Arbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att samordna, strukturera och proaktivt leda arbetet framåt. För att trivas i rollen bör du tycka om att ta egna initiativ, ha ett starkt utvecklingsfokus, helhetssyn och förmåga att växla mellan det verksamhetsövergripande och det operativa perspektivet. En förutsättning för ett gott resultat är att förankra arbetet hela vägen ut i verksamheten. För att lyckas är det viktigt att du är lyhörd och inkluderande och att du tycker om att skapa kontakter och bygga relationer.

Placeringsort: Solna
Funktion: Handläggare Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.